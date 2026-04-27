El futuro campus Biosanitario de Ciudad Real coloca la primera piedra de un recinto que tendrá 19.000 m2 y 6 edificios

Archivo - Maquete del proyecto del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real. - UCLM - Archivo

CIUDAD REAL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del futuro campus Biosanitario de Ciudad Real, un recinto que tendrá más de 19.000 metros cuadrados con seis edificios funcionales e interrelacionados, entre los que destaca la Facultad de Medicina y Enfermería como núcleo académico.

Garde, muy emocionado, ha indicado que este proyecto viene del "sufrimiento de muchas personas". Con 40 años de historia de institución académica, ha reivindicado el papel de la entidad, al tiempo que ha agradecido la "apuesta" por la universidad.

Hay ahora tres objetivos. Así, desde el principio se unirán Medicina y Enfermería, que es "como se estudia en el resto del mundo"; el complejo, además, "está pegado al hospital, donde tiene que estar" y, en tercer lugar, como elemento diferenciador, "hay un claro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente".

Garde ha hablado de los resultados de los estudiantes de Ciudad Real al terminar sus estudios y para entrar a la carrera sanitaria, unos resultados que ahora, con este campus, serán mejores todavía.

Ha agradecido expresamente el papel de Inmaculada Gallego, vicerrectora que se ha ocupado de este proyecto, un agradecimiento que ha levantado el aplauso de los asistentes. Ana Rivas, la vicerrectora que ahora liderará el proyecto, también ha recibido palabras de agradecimiento.

"Podríamos haber presentado esto mañana. Porque mañana hará un año de la mayor inversión en esta universidad, en la escuela de Almadén. Pero fue justo el día del apagón, por eso lo hemos adelantado un día", ha bromeado el rector.

Con todo, ha considerado que hoy arranca "la construcción de un espacio". "Lo que hacemos es seguir apostando por el futuro no solo de la universidad, sino de toda la región".

PAGE: "UN DÍA POTENTE"

El presidente de Castilla-La Mancha, de su lado, ha tomado la palabra en el acto para asegurar que el de hoy es "un día potente" gracias a esta primera piedra.

Este campus de salud, ha dicho, será "un gran polo de investigación" donde España "tiene que avanzar", un campus que, además, enriquecerá a Ciudad Real, que tiene "la ventaja del modelo autonómico".

En quince días, ha dicho, se licitará el centro de salud número 4 de Ciudad Real, un extremo que hace también que haya "satisfacción" pese a que la financiación no termina de llegar como debería a la región.

"El campus consolidará Ciudad Real. Alguien tendrá que esforzarse para que el AVE funcione correctamente. No tenemos que acostumbrarnos a que aunque haya más uso, se preste peor el servicio", ha señalado en alusión al funcionamiento de la alta velocidad.

CABALLERO: "ALCALDE, NO TE QUEJARÁS"

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha hablado de la universidad como "una de las tres joyas de la corona" en el progreso de la ciudad, junto al AVE y el hospital.

La UCLM, ha dicho, "permite a la región retener talento propio", reconociendo que, en caso de no existir estos estudios en la Comunidad Autónoma, "no podrían haber estudiado".

"Con esta inversión se hace realidad que el hospital sea cada vez más facultad, y la facultad más hospital", ha indicado Caballero, aplaudiendo el proyecto, que será un edificio "que va a impactar".

También reivindicado ante el alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Cañizares, la inversión de 110 millones de euros que la Junta ha dispensado en la localidad. "No te quejarás", ha bromeado.

CAÑIZARES: "UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizañres, ha celebrado el motivo de este acto para asegurar que, si bien llega con retraso, se convierte en "una oportunidad de hacer las cosas mejor y tener un proyecto ajustado".

Tras agradecer la presencia de todas las autoridades, ha considerado que la zona de la ciudad donde se ubicará es ahora un entorno "más proclive" para recepcionar este tipo de obras.

Así, ha reivindicado el crecimiento de la ciudad desde que él ostenta la Alcaldía, si bien ha apuntado que la llegada de la universidad y la ubicación del Rectorado en su término municipal ha impulsado ese crecimiento, con hasta 7.000 estudiantes cada curso.