La Gala del Deporte de Diputación de Toledo premiará este viernes a 40 deportistas, clubes y entidades de la provincia

Presentación de la relación de premiados en la XXXII Gala del Deporte de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera ha presentado hoy la XXXII Gala del Deporte de la provincia, un acto ya consolidado en el calendario deportivo provincial que reunirá el próximo viernes a deportistas, clubes, federaciones, familias y aficionados para reconocer el talento, el esfuerzo y la trayectoria de quienes destacan en el ámbito deportivo.

Acompañado por el que ha sido designado Premio Diputación de Toledo, Jesús García del Pino Gordillo, el vicepresidente ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de esta nueva edición y los premiados de una gala que se celebrará en el Auditórium del Hotel Beatriz de Toledo a partir de las 20.00 horas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En total se entregarán 40 premios, de los cuales 34 corresponden a los Premios Provinciales al Deporte concedidos por las delegaciones provinciales de las distintas federaciones deportivas, además de tres menciones especiales, el premio a los valores humanos, el premio de la prensa deportiva y el Premio Diputación de Toledo.

Durante su intervención, Romera ha subrayado el valor que tiene el deporte en la provincia y el trabajo que se realiza desde la institución provincial para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. "Desde el área de Deportes de la Diputación de Toledo trabajamos cada día para que el deporte llegue a todos los municipios, para apoyar a los clubes, a los deportistas y a las escuelas deportivas, y para seguir promoviendo hábitos saludables y valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal", ha señalado.

El vicepresidente también ha destacado el papel de los profesionales que hacen posible el desarrollo de las actividades deportivas en la provincia. "Detrás de cada programa, de cada competición y de cada actividad deportiva hay profesionales que creen en lo que hacen y que entienden el deporte como una herramienta de cohesión social y de desarrollo personal", ha afirmado.

Joaquín Romera ha recordado que la gestión deportiva de la Diputación "permite que el deporte esté presente en todos los ayuntamientos de la provincia, con programas y actividades que alcanzan a más de 30.000 deportistas de todas las edades, desde categorías prebenjamines hasta juveniles, además de iniciativas como el Servicio de Medicina Deportiva y el programa Dipuprotegido, centrado en la salud y seguridad de los deportistas".

PREMIO DIPUTACIÓN PARA JESÚS GARCÍA DEL PINO GORDILLO

El principal reconocimiento de la gala, el Premio Diputación de Toledo, recaerá en esta edición en el jugador de fútbol sala Jesús García del Pino Gordillo, uno de los referentes del fútbol sala internacional y recientemente proclamado campeón de Europa con la selección española.

A lo largo de su trayectoria, Gordillo ha logrado importantes éxitos deportivos, entre ellos tres títulos consecutivos de la UEFA Futsal Champions League con Palma Futsal en 2023, 2024 y 2025, además de dos Copas Intercontinentales con el mismo club.

El galardonado ha agradecido la distinción otorgada por la Diputación de Toledo y ha mostrado su satisfacción personal. "Estoy muy agradecido a la Diputación por pensar en mí para este galardón, pues a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia se me reconoce como el mejor deportista de este año".

"La verdad --ha dicho--, que va a ser el viernes una tarde especial para mí, porque que me reconozcan en mi ciudad natal, en Toledo, para mí es algo muy especial y muy bonito, ya que a pesar de los títulos, creo que el mayor el mayor trofeo es el reconocimiento de la gente que está cerca tuya y de tu ciudad en este caso".

Para Romera, este reconocimiento simboliza el orgullo que representan los deportistas de la provincia cuando alcanzan el máximo nivel, destacando que su trayectoria "refleja perfectamente el espíritu de esta gala y el ejemplo que nuestros deportistas ofrecen a las nuevas generaciones".

OTROS RECONOCIMIENTOS DE LA GALA

La gala incluirá también tres menciones especiales. La primera será para Maigualida Ojeda Pérez, atleta y entrenadora de ultra trail running que en 2025 se convirtió en la primera mujer española en ganar el desafío Grand Slam Plus 4 Deserts tras completar más de mil kilómetros de carrera en algunos de los desiertos más exigentes del planeta.

La segunda mención especial recaerá en Mario Marín Caño, campeón internacional de halterofilia en categoría máster, que tras una larga trayectoria en salvamento y socorrismo se ha consolidado como una de las referencias en su nueva disciplina.

La tercera distinguirá a Alberto Carrión Álvarez, árbitro de fútbol sala que ha alcanzado el máximo nivel del arbitraje nacional, dirigiendo finales y encuentros de gran relevancia, además de participar en competiciones internacionales universitarias.

El Premio a los Valores Humanos será para Iker Garrido Rodríguez, un joven monitor deportivo que protagonizó un gesto ejemplar en Torrijos al intervenir con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria y lograr salvar la vida de una persona.

Por su parte, el Premio de la Prensa Deportiva reconocerá a María Varo Zubiri, una de las grandes figuras actuales del duatlón y el triatlón español, que en 2025 ha logrado importantes resultados internacionales, entre ellos la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Duatlón, otra plata en los Juegos Mundiales de Chengdu, además del título de campeona de Europa de Duatlón y el campeonato de España por tercer año consecutivo.

Joaquín Romera ha concluido destacando que esta gala representa "una celebración del esfuerzo colectivo que hace posible el deporte", agradeciendo el trabajo de deportistas, entrenadores, árbitros, clubes, federaciones, familias y responsables deportivos. "Con su trabajo y sus éxitos siguen haciendo del deporte uno de los grandes orgullos de nuestra provincia", ha señalado.