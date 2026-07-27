Los ganaderos de Toledo afectados por los incendios acceden a sus explotaciones con permisos especiales

Archivo - Imagen aérea del incendio en Almorox (Toledo). - BRIF LA IGLESUELA - Archivo

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Toledo realizó este domingo las gestiones necesarias ante las administraciones competentes para dar respuesta a la situación de los ganaderos afectados por los incendios forestales que mantienen en alerta a varios municipios del norte de la provincia de Toledo, tras recibir numerosas llamadas de profesionales del sector solicitando ayuda para poder atender a sus animales.

La difícil situación vivida en esta zona ante la proximidad de las llamas llevó al cierre de los accesos al monte en varios municipios de Toledo dificultando y, en muchos casos, impidiendo que los ganaderos llegaran a sus explotaciones en una zona de ganadería extensiva de vacuno y ovino, ha informado la organización en nota de prensa.

La respuesta al requerimiento de Asaja Toledo fue rápida tanto por parte de las delegaciones provinciales de Desarrollo Sostenible y Agricultura, como por la de los Ayuntamientos implicados, coordinándose un dispositivo con la Guardia Civil que ha permitido a los ganaderos acceder este lunes a sus explotaciones entre las 8.00 y las 11.00 horas para alimentar y atender a los animales, contando para ello con permisos especiales y con indicaciones sobre los caminos que podían utilizar.

Aunque, afortunadamente, no hay granjas ganaderas afectadas directamente por el fuego, su cercanía ha llevado a cortar los accesos a numerosas zonas de monte por motivos de seguridad y también por los riesgos sanitarios derivados de la elevada concentración de humo.

Las localidades con ganaderos afectados son: Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

Asaja Toledo mantiene un contacto permanente con las administraciones y seguirá trabajando para trasladar las necesidades de los ganaderos afectados, facilitar el acceso a las explotaciones y coordinar las medidas de apoyo necesarias para minimizar el impacto de estos incendios sobre el sector.

La organización agraria pide prudencia y colaboración a todos los profesionales afectados y reitera la importancia de comunicar cualquier incidencia a los ayuntamientos para agilizar la puesta en marcha de las actuaciones de emergencia y apoyo al sector ganadero.