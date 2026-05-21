García-Page advierte de que la "inmensa mayoría" de los políticos son "honrados": "No todos los políticos somos iguales"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pone en Valdepeñas (Ciudad Real), la primera piedra de la modernización del Centro Tecnológico del Grupo Oesia - JCCM

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido poner de manifiesto, "en vista de los acontecimientos", que la "inmensa mayoría" de los políticos son "honrados". Unas palabras que el socialista ha pronunciado en Valdepeñas durante el acto de colocación de la primera piedra del proyecto de ampliación y modernización del Centro Tecnológico del Grupo Oesía.

Aprovechando la presencia del alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, el presidente castellanoamanchego ha alabado la trayectoria política del regidor. "Ya me gustaría a mí que todos los políticos que conozco, incluso todos los que he conocido y, especialmente, en los ayuntamientos, se desvivieran por su ciudad y por su gente, como lo has hecho tu".

En "vista de los acontecimientos", ha subrayado García-Page, "hay que poner en claro que no todos los políticos somos iguales", ya que "la inmensa mayoría de los que conozco --no digo de los que he conocido"-- son "honrados", ha apostillado el jefe del ejecutivo.

Palabras que le han llevado a destacar que "la honradez empieza por intentar cumplir la palabra que se le da a los ciudadanos". "Cuando un político hace lo contrario de lo que le dice a los ciudadanos, cuando lo hace además de forma patológica, comprenderán ustedes que cualquier cosa es posible".

Volviendo al alcalde de Valdepeñas, de quien ha dicho que es "un ejemplo" en su pueblo, en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma y para "todos los que le conocen en España", García-Page se ha mostrado convencido de que Jesús Martín va a poder mirar hacia atrás en su trayectoria política, que "no ha acabado", y va a poder sentirse "muy orgulloso".

"Quizás el único patrimonio al que debieran aspirar los políticos en el mundo, sobre todo en nuestro país, es el de poder mirar hacia atrás sin tener que agachar la cabeza". Es a lo que "aspiramos muchos", ha zanjado.