García-Page afirma que el jefe de Gabinete de Cospedal ha dejado por "mentirosa" a su jefa en el juicio Kitchen

El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside el acto de la firma del acuerdo en el que se establecen las bases para la reactivación de la carrera profesional en el ámbito del Sescam, a 20 de abril de 2026, - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que José Luis Ortiz, exjefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal, ha dejado por "mentirosa" a su jefa ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen'.

A preguntas de los medios en Azuqueca de Henares, ha dicho --a raíz de la declaración de Cospedal en el juicio Kitchen-- que "todos los españoles tienen claro que es verde y con asas". "Lo que pasa es que lo tienen que ver así de claro también los jueces, que es una garantía constitucional", ha declarado.

Según ha incidido, "todos los españoles yo creo que tienen muy claro lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas". Y "si alguien tenía alguna duda", ha dicho, "es bastante elocuente el desmentido que ha hecho ni más ni menos que el mano derecha de Cospedal".

"Su jefe de Gabinete no ha dicho cualquier cosa. Ha dejado sinceramente por mentirosa a su jefa", ha advertido el presidente castellanomanchego, quien ha tildado de "lamentable" e "indecente" la 'Operación Kitchen', una operación para "intentar tapar la corrupción y de frenar las investigaciones policiales y judiciales".

"De otras personas a lo mejor podría hasta dudarlo", ha añadido García-Page, "pero visto lo que vimos en Castilla-La Mancha, creo que no hay nadie en Castilla-La Mancha que no se crea" lo que el jefe de Gabinete de Cospedal dice de su jefa. "Al menos en Castilla-La Mancha no hay duda ninguna de qué tipo de comportamiento se podía esperar".