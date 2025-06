García-Page garantiza que va a trabajar por un "gran" pacto nacional "para entendernos todos en el agua"

GUADALAJARA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano, García-Page, ha garantizado este martes que va a trabajar por un "gran" pacto nacional "para entendernos todos en el agua", que vaya --ha dicho-- de lo más importante a lo menos, "siendo lo importante las personas, la economía, la industria y obviamente también el regadío".

García-Page ha hecho estas declaraciones en Molina de Aragón (Guadalajara) en el marco de la entrega de los Premios regionales de Medio Ambiente que ha acogido el Parador.

Allí, ha recordado que esta región, que "cede mucha agua", tiene la mitad de regadío de la zona donde lo reciben y, además, "damos ejemplo de la gestión del regadío con más nivel de eficiencia de Europa".

El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la ocasión para lanzar una pregunta a los dirigentes de Levante, "¿por qué ya no reclaman el trasvase del Ebro?, ¿por qué se siguen cebando con el Tajo? ,¿por qué ya ha bajado el ritmo?; si realmente defienden que España sea una inmensa obra de fontanería, pues que la defiendan abiertamente", ha apuntado.

"Lo que tienen que hacer, además de seguir insistiendo como si no hubiera ya desaladoras que hemos pagado entre todos, es reivindicar el Ebro. Y aviso, yo apoyaré al presidente de Aragón y al de Cataluña para también negar ese trasvase porque no me parecen bien. No estoy a favor, que quede muy claro, pero lo que no me gusta es la hipocresía", ha matizado.

130 MILLONES DE EUROS AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

De otro lado, García-Page ha anunciado que el Gobierno que preside va a pagar, a lo largo del mes de junio, cerca de 130 millones de euros para seguir apoyando a agricultores, ganaderos, a las industrias agroalimentarias, el regadío, la incorporación de jóvenes y el desarrollo rural.

La partida responde al compromiso del Gobierno regional de apoyar a las prácticas de cultivos compatibles con el medio ambiente para la conservación de la biodiversidad, ganadería y agricultura ecológica, zonas de montaña, forestación de tierras agrarias y ayudas a las razas autóctonas en peligro de extinción.

"No hay que hacer las cosas para que te den un premio, pero sí para merecerlo", ha dicho el mandatario autonómico, que ha estado acompañado en la entrega de los galardones por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

"Yo quiero una defensa del medio ambiente por las buenas, promoviendo leyes, promoviendo ayudas, vamos a favorecer a las empresas que se manifiestan con una producción sostenible, y no solo eso, sino a las empresas, incluso que se dedican como industria, como fenómeno, como negocio al medio ambiente", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha, convencido de que cuanto más empleo y negocio haya vinculado al medio ambiente, antes irán desapareciendo "los más reaccionarios".

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

García-Page ha aprovechado la estancia en Molina para señalar que el Parque Natural del Alto Tajo cumple 25 años. "Nos sentimos enormemente orgullosos porque está siendo una muestra muy evidente de cómo combinar crecimiento, gestión turística, gestión ambiental y mantenimiento también de las zonas más despobladas", ha argumentado, al tiempo que ha reconocido que esta Comunidad Autónoma se ha propuesto convertirse "en una gran despensa energética".

"Queremos, yo como presidente autonómico, un Estado fuerte e incluso un Estado que, en un momento determinado, pueda tirar de las orejas a las autonomías y armonizar de una vez por todas tanta legislación contradictoria", ha dicho el presidente regional, que ha asegurado que hará esta reivindicación en Barcelona en la Conferencia de Presidentes.

Por último, se ha mostrado convencido de que desde Castilla-La Mancha "podemos contribuir a que la próxima generación pueda encontrarse un medio ambiente mejor que el que hoy tenemos, con legislaciones claras, pero también con la determinación que tienen las acciones positivas".

El acto también ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y de la consejera de Igualdad, Sara Simón.