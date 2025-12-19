García-Page inaugura en Elche de la Sierra una residencia con 80 plazas para mayores y que creará 50 puestos de trabajo

Inauguración de la residencia 'La Candelaria' en Elche de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes en Elche de la Sierra la residencia de mayores 'La Candelaria', con 80 plazas y un centro de día que cuando se termine su ampliación, confía en que genere unos 50 puestos de trabajo.

Las nuevas instalaciones disponen de 69 habitaciones, 11 de ellas dobles y 58 individuales, además de espacios comunes y de gestión que permiten una capacidad de 80 plazas, la mitad de ellas públicas, y la función de centro de día con 20 plazas.

El centro también cuenta con dos monta-camillas de uso habitual para residentes y dos montacargas para uso de servicio.

La residencia, que se puso en funcionamiento el pasado 1 de diciembre, ha acogido ya 40 residentes y ha recibido una inversión de 8,7 millones para garantizar su incorporación a la red de plazas concertadas hasta 2035.

El proyecto de la nueva empresa gestora, según ha valorado el presidente regional, se trata de "una de las más importantes que puede tener un pueblo y que va a generar empleo y economía a todo el municipio y la comarca".

Con la apertura de esta residencia, se han alcanzado el total de 642 plazas para mayores en Castilla-La Mancha, 315 de ellas concertadas y a las que se sumarán las otras seis residencias que tiene en construcción el Gobierno regional en la actualidad.

La alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, ha agradecido la colaboración de las demás instituciones en un proyecto "que ha tenido momentos difíciles para que este edificio llegara" al municipio, tras diez años de gestiones.

"Los pequeños pueblos también merecen grandes inversiones, pero sobre todo, grandes oportunidades", ha reseñado Ruiz, quien ha asegurado que el nuevo centro "garantiza dignidad, cuidados y calidad de vida para quienes más lo merecen, que son nuestros mayores que han dedicado su tiempo a construir Elche de la Sierra trabajando la tierra, levantando a sus familias y sosteniendo nuestras tradiciones".

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha descrito la realización del proyecto como "una verdadera política" que ofrecerá "la posibilidad de seguir viviendo en su hogar a la gente que ya no puede seguir viviendo en su casa".

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha celebrado la apuesta de la alcaldesa en un proyecto que ha ayudado a "revertir una situación muy difícil y complicada en Castilla-La Mancha debido a los recortes en materia social" vividos durante el Gobierno previo del Partido Popular y en el que esta vez, "todas las administraciones se han juntado y han trabajado duro con colaboración público privada para mejorar la vida de la gente".

García ha destacado que en la región "dos de cada tres plazas residenciales tienen financiación pública" en un hecho que implica la dedicación del Gobierno regional por enfrentarse "al reto demográfico y la lucha contra la despoblación".