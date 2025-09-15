García-Page lamenta que la "atrocidad" en Gaza sirva en España para convertir el debate político en "un barrizal"

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el "barrizal premeditado" en el que se ha convertido ya la política nacional. "No se abordan los problemas de fondo, simple y llanamente se está pensando quién es el culpable", ha censurado.

"Que aparece un chorizo que se lleva dinero a su casa, se empieza a ver sobre todo quién es el medio que lo publica y que contribuye al barro o al fango", ha apostillado García-Page durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral en Toledo.

Palabras que le han llevado a hacer referencia a las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid. "Que se plantea una ruptura, como se planteó ayer, de la Vuelta Ciclista. Pues en realidad, siendo enormemente triste todo, lo más triste de todo es la escalada impresionante de barro que le echan unos y otros".

"Me molesta muchísimo porque es sangrante lo que está pasando en esa parte del mundo. Es una atrocidad lo que está sucediendo en Gaza. Pero lo que no puede ser es que en España cualquier cosa, incluso cuando se está hablando de vidas humanas, se convierta en puro barro", ha denunciado.

Según ha afirmado, "esta etapa es una etapa en la que a los que estamos gobernando desde las instituciones autonómicas nos lleva a intentar trabajar todos los días por mantener la moral, porque lo que esperamos de la política nacional se acerca al cero". "Soluciones de la política nacional esperamos ya muy pocas. Todo es puro barro".

"No me extraña que esto esté llevando a la sociedad española a un hartazgo enorme, ha afirmado García-Page, que asegura que "es tristísimo" que "se beneficien de ese hartazgo social precisamente las formaciones, que no es que pongan más palos en la rueda a la convivencia, sino que representan la ruptura por completo de nuestro modelo de convivencia".

"Me duele, pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Intentar ofrecer soluciones y además no cejar en el intento de seguir exigiendo responsabilidades", ha concluido el presidente regional.