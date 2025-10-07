García-Page se muestra "absolutamente convencido" de que el PSOE "no tiene financiación irregular de ningún tipo"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su salida de la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 7 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Sánchez ha presidido hoy la reunión del Comité Federal- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el PSOE "no tiene financiación irregular de ningún tipo" al ser preguntado sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las retribuciones al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

A preguntas de los medios antes de inaugurar la edición XLIV de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, el presidente castellanomanchego ha afeado la "jerga" utilizada en las conversaciones de los miembros del denominado 'caso Koldo', según la UCO, que ha tildado de "absolutamente patética y lamentable". "Sé de muchísima gente socialista que le abruma escuchar estas cosas, como a mí mismo", ha admitido García-Page.

De este modo, ha defendido que el 99 por ciento de la gente que conoce en el PSOE no solo es "gente honesta", sino "muy esforzada" y que "sufre muchísimo con estos ejemplos excepcionales", pero que, según ha reconocido, "no dejan de ser graves".

Dicho esto, García-Page ha manifestado que "tendríamos que tener habilidad siempre para distinguir a aquellos que dicen que apoyan a un partido, pero en realidad no apoyan, se apoyan en un partido". Una palabras que le han llevado a apostillar que está "absolutamente convencido" de que el PSOE "no tiene financiación irregular de ningún tipo".

"Más bien lo que estamos viendo es gente que, más que dar al partido, se ha llevado del partido", una operación además, ha lamentado, adornada "con unas expresiones y con una jerga" que es "absolutamente lamentable" y, a su juicio, "muy bochornosa".

En este sentido, García-Page ha dicho que lo conocido estos días está en "manos de la justicia" y que tiene que ser ella quien dictamine. Así, ha pedido que se la deje trabajar y, en consecuencia, aclare lo antes posible "todos los términos" y "hasta dónde haya podido llegar este mal uso del dinero" y esta "apropiación del dinero".

EL PARTIDO SE NUTRE DE SUS AFILIADOS

Sobre una posible financiación ilegal del PSOE, García-Page ha asegurado que por la experiencia que él vive en el PSOE de Castilla-La Mancha y entiende que es así en toda España, "el partido se nutre de sus afiliados y de las subvenciones públicas", siendo suficientes, ha apuntado, para financiar el partido.

"Yo creo que al final es muy difícil zafarse de gente que se cuela en las organizaciones y que abusa de ellas. En el fondo no dejan de ser una organización de personas y la verdad es que es muy triste, muy lamentable y me da vergüenza por lo que pueda pensar buena parte de la sociedad", ha recalcado el presidente regional.

Sobre el hecho de los miembros del denominado 'caso Koldo' utilizaran un lenguaje en clave para referirse al dinero en efectivo que gestionaban, todo ello según la UCO, García-Page ha aseverado que lo que no termina de entender es la presencia mediática de personas que están imputadas. A su juicio, "lo más razonable" sería mantener una posición "discreta" y hablar ante los jueces, más que ante los medios de comunicación.