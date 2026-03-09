García-Page pondrá "a salvo" todas las políticas sociales de Castilla-La Mancha "si vienen épocas de vacas flacas"

El presidente regional, Emiliano García-Page, inaugura el nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

GUADALAJARA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido este lunes "a poner a salvo" todas las políticas sociales de Castilla-La Mancha (sanidad, educación y Bienestar Social) "si vienen épocas de vacas flacas" por culpa del conflicto desatado en Oriente Próximo.

Así ha reaccionado García-Page desde Cabanillas del Campo después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya recomendado a los gobiernos de los países que se preparen para lo impensable en el marco de la nueva crisis que golpea a la economía mundial por el conflicto desatado en Oriente Próximo, cuyo impacto espera analizar con mayor detalle en sus próximas perspectivas macroeconómicas, que serán publicadas a mediados de abril.

"Si vienen épocas de vacas flacas otra vez, si viene crisis o vienen ajustes, que sepa todo el mundo que nosotros vamos a poner a salvo todas las políticas sociales: sanidad, educación y bienestar social; porque precisamente es cuando más se necesitan".

Ha asegurado García-Page que dijo "hace mucho tiempo" que, a pesar de la crisis, él no iba a justificar el cumplimiento de su programa y sus compromisos por la herencia recibida. "Es bueno hablar de lo que había, es bueno comentarlo, es bueno saberlo, sobre todo para no volver a caer, pero nosotros tenemos intención de cumplir".

Incluso, ha hecho hincapié el presidente de Castilla-La Mancha, "tenemos intención de cumplir con las condiciones de trabajo que están en conversación con los sindicatos en relación con el personal sanitario", ha afirmado García-Page en referencia a la Carrera Profesional para los trabajadores sanitarios.

"Creo que es posible perfectamente conseguir un acuerdo si hay buena intención por todos lados", ha subrayado el presidente regional que hoy ha inaugurado el nuevo centro de salud de Cabanillas, un acto que ha sido aprovechado por los representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara para reclamar al presidente regional la reanudación de dicha carrera profesional.

"Queremos cumplir y estamos en esa disposición, incluso a pesar de las dificultades y de las excusas que podríamos tener; pero realmente todos tenemos que ser conscientes de que el escenario de dentro de un año o dentro de dos, está un poquito un poquito más confuso de lo que a lo mejor podíamos haber previsto incluso en enero ya".

De manera que, ha apuntado el presidente, "hay que estar muy atentos muy prevenidos y sobre todo tener una actitud de firmeza para preservar en cualquier escenario los elementos más esenciales de esta sociedad".