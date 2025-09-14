García-Page preside este lunes la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a presidir este lunes la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha. El acto se celebrará en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, en la ciudad de Toledo.

La misión del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha es promover, coordinar y desarrollar políticas públicas eficaces de prevención de riesgos laborales en la región, a través de actuaciones de asesoramiento técnico, formación e información, divulgación e investigación en materia preventiva.

La visión del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha es convertirse en referente en materia de prevención de riesgos laborales, reconocido por su liderazgo, excelencia técnica y capacidad de innovación, en un contexto de generación y consolidación de cultura preventiva, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se espera también la asistencia de los representantes de la patronal y los sindicatos de la comunidad autónoma: el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, el secretario general de CCOO, Javier Ortega y la secretaria general de UGT, Lola Alcónez.