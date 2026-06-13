García Torijano defiende en la III Marcha Solidaria Down que la inclusión real pase de visibilidad a partición efectiva - JCCM

GUADALAJARA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este sábado, en el marco de la III Marcha Solidaria Down Guadalajara, su compromiso con una inclusión basada en derechos, apoyos, participación social y normalidad en la vida cotidiana.

Así lo ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su participación en esta cita solidaria, festiva y no competitiva, organizada por la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara y provincia, que ha partido del Parque de La Concordia con un recorrido urbano de 3,21 kilómetros.

La consejera ha estado acompañada por la delegada provincial de Bienestar Social en Guadalajara, Carmen Gil, así como por representantes del Ayuntamiento de Guadalajara, de Down Guadalajara, familias, voluntariado, entidades colaboradoras, empresas patrocinadoras y participantes que han querido sumarse a una jornada de apoyo al colectivo y de visibilización de la discapacidad intelectual desde la normalidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

García Torijano ha agradecido el trabajo de Down Guadalajara, de las familias, profesionales y personas voluntarias y ha destacado que esta marcha "tiene mucho sentido, porque convierte un símbolo en pasos, conversación, compañía y vida real".

"La marcha tiene una distancia muy especial, 3,21 kilómetros, que nos recuerda la trisomía 21, pero que hoy nos recuerda también que los símbolos son más fuertes cuando los convertimos en vida real", ha afirmado la consejera.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha remarcado que "hoy no hablamos de inclusión desde un despacho ni desde una declaración institucional, hoy la inclusión se camina con las personas, con las familias, con los amigos, con los vecinos, con las instituciones y con las empresas que colaboran".

Durante su intervención, García Torijano ha defendido que la inclusión real debe pasar de la visibilidad a la participación efectiva en todos los espacios de la vida. "La inclusión real no se contempla desde la acera: la inclusión real se camina al lado", ha señalado la consejera, quien ha añadido que "no hablamos de integrar a nadie en un lugar ajeno, hablamos de reconocer que ese lugar ya es de todos".

La consejera ha subrayado que el objetivo compartido por las administraciones, las entidades y las familias es avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, disfrutar del ocio, tomar decisiones, vivir en comunidad y desarrollar su proyecto de vida con apoyos cuando los necesiten.

Asimismo, ha destacado que esta III Marcha Solidaria "no es solo un acto de visibilidad", sino también una expresión de comunidad y una forma de recordar que "la sociedad inclusiva no es más lenta; es más justa, y cuando caminamos juntos, todos llegamos más lejos".

34 AÑOS DE DOWN GUADALAJARA ACOMPAÑANDO PROYECTOS DE VIDA

En el caso concreto de Guadalajara, la provincia cuenta con cerca de 200 personas valoradas con síndrome de Down. Down Guadalajara recibe este año 23.000 euros del Gobierno regional para el programa 'Vida adulta independiente', que cuenta con cuatro profesionales a tiempo parcial. Además, la entidad participa en un servicio de capacitación en Guadalajara, financiado a través de la Federación Down Castilla-La Mancha, en el que participan siete personas.

La consejera de Bienestar Social ha puesto en valor la trayectoria de Down Guadalajara, que acaba de cumplir 34 años desde su constitución, el 12 de junio de 1992, y que se ha consolidado como la entidad de referencia en la provincia para las personas con síndrome de Down y sus familias.

García Torijano ha señalado que Down Guadalajara desarrolla una labor "profundamente útil y cercana", vinculada al apoyo educativo, el lenguaje, las habilidades sociales, la autonomía personal, la vida adulta, el empleo con apoyo, el ocio, el deporte, la vivienda y la participación comunitaria.

"34 años son muchas horas de trabajo, muchas familias acompañadas, muchos avances, muchos días buenos y también muchos días difíciles. Por eso hoy también caminamos para dar las gracias a quienes empezaron, a quienes siguieron y a quienes mantienen viva esta asociación", ha destacado.

La marcha, además, tiene una finalidad solidaria, ya que busca recaudar fondos para apoyar los programas y actividades de la asociación.

UNA RED REGIONAL CON MÁS FINANCIACIÓN, PROGRAMAS Y APOYOS

Junto al valor social y comunitario de la marcha, la consejera ha trasladado también el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la red de entidades que acompañan a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la región.

Castilla-La Mancha cuenta con una red formada por cinco entidades provinciales de referencia y la Federación Down Castilla-La Mancha. En la región hay más de 1.500 personas valoradas con discapacidad y síndrome de Down y las entidades de referencia gestionan 16 recursos especializados que atendieron en 2025 a 561 personas.

En 2026, el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 2,14 millones de euros a las entidades Down de la región, 1,3 millones más que en 2015. Esta evolución supone un incremento del 153,9% desde que Emiliano García-Page es presidente de Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social ha subrayado que "en Castilla-La Mancha queremos seguir con ese compromiso por la discapacidad. En estos 10 años del Gobierno de García-Page hemos hecho una apuesta importante por restablecer y recuperar aquellos recortes que se dieron en la época de Cospedal en materia de discapacidad".

"Nos dejaron un presupuesto de apenas 90 millones de euros para gestionar todos los recursos y servicios y en estos 10 años hemos hecho un incremento sustancial, alcanzando ya los 160 millones en materia de discapacidad en nuestra comunidad autónoma", ha indicado.