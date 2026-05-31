Garde agradece la distinción a la UCLM y augura un futuro optimista para la Comunidad Autónoma

El rector de la UCLM, Julián Garde. Foto de archivo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/UCLM

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha comparecido en rueda de prensa tras el acto institucional del Día de la Región para celebrar el galardón que su institución ha recibido por sus cuarenta años de servicio público de educación superior en la Comunidad Autónoma.

Tal y como ha dicho, en estas cuatro décadas "más de 157.000 personas se han egresado en estas aulas", dato por el que considera que hay motivos para "estar satisfechos".

Además, se ha mostrado optimista en cuanto al futuro próximo tanto de la región como de la universidad, citando en este punto su reciente liderazgo al frente de la CRUE.