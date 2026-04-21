La gira española de la legendaria formación norirlandesa Protex pasará este martes por la Sala Pícaro de Toledo

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La legendaria formación norirlandesa Protex regresa a la carretera con una esperada gira por España que incluirá nueve fechas y promete convertirse en uno de los acontecimientos punk del año.

Pioneros del movimiento punk en su ciudad a finales de los 70, ayudó a escribir la historia del punk desde las calles de Belfast. Su visita supone una oportunidad única para revivir la energía cruda y melódica que los convirtió en banda de culto, ha informado Monasterio de la Cultura en nota de prensa.

Formados en 1978, Protex fueron parte de la primera oleada del punk en Irlanda del Norte junto a nombres como The Undertones y Rudi. Llamaron rápidamente la atención con su debut discográfico, en el que incluían el sencillo 'Don't Ring Me Up' recibiendo excelentes críticas y una notable difusión.

Tras idas y venidas, la formación se encuentra de gira española presentando material de su futuro nuevo álbum 'Sticking with you' y psarán por la toledana Sala Pícaro este martes 21 de abril.