Globalcaja impulsa la creación de empleo en la región con el inicio de las prácticas del programa Oportunidad al Talento

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha presentado este martes en la sede de la entidad en Albacete el inicio del programa Oportunidad al Talento, organizado en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por el que pasarán 162 universitarios para realizar las prácticas en una iniciativa que impulsa la generación de empleo en la región.

"Estamos apostando firmemente por el desarrollo del territorio", ha explicado Palacios, quien ha destacado el último informe de la consultoria KPMG, que cuantificó más de 20.000 empleos generados a través de la financiación otorgada por Globalcaja, siendo de forma directa somos uno de los principales empleadores de la comunidad autónoma y con más de 100 profesionales que se suman a la empresa anualmente.

El director general ha detallado que esta iniciativa ofrece a los jóvenes "un primer contacto con el mundo laboral donde pueden desarrollar todo lo que han aprendido desde su etapa escolar hasta que la desarrollan en la universidad, con un primer contacto real con clientes y en el que empiezan a forjar esas relaciones profesionales y personales".

Palacios ha recordado además su programa senior, por el cuál fomentan la contratación bajo la creencia "de que la edad no tiene que ser una dificultad para incorporarse" y su programa para profesionales con experiencia, con el que buscan atraer a trabajadores "que iniciaron su trayectoria profesional fuera de nuestro territorio y buscan una empresa con futuro para retornar a su lugar de origen". Con estas iniciativas, que se engloban en cerca de las 17 grandes iniciativas de Globalcaja para la creación de empleo y comprometerse "con que los jóvenes tengan un futuro que reviertan en el futuro de la sociedad".

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha concretado que este martes 60 estudiantes del programa han comenzado su formación práctica, la cuál "contribuye a su formación integral como egresados de nuestra universidad" a través de la obtención "de una serie de competencias que se suman a las competencias más teóricas que les mostramos en las aulas". Garde ha resaltado que el programa, firmado en un acuerdo de colaboración con la entidad financiera hace un año, "es una alianza estratégica que genera futuro y hace región", siendo las dos instituciones clave para vertebrar el territorio.

La vicerrectora de Innovación de la UCLM, Ángela González, ha detallado que el programa otorga "expectativas de futuro empleo y de aprendizaje durante una estancia práctica" para estudiantes de carreras como Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas o Economía, siendo uno de los destinos de prácticas más demandados por el alumnado.