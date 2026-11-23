Globalcaja lleva la formación digital gratuita a más de 3.100 personas de 101 pueblos de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Regional Digital Globalcaja ha formado gratuitamente a 3.105 personas de 101 municipios de Castilla-La Mancha de menos de 5.000 habitantes, a través de un total de 306 cursos destinados a mejorar las competencias digitales de la población y reducir la brecha tecnológica que afecta especialmente a las zonas rurales.

Son algunos de los resultados del estudio de impacto elaborado por la consultora PwC y presentado este lunes en Ciudad Real por el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; el socio de PwC, Jordi Esteve; y la senior manager de S&Economics PwC, Andrea Sousa, en un acto en el que también ha participado la gerente de la Fundación, Macarena Martínez.

El informe refleja que la iniciativa ha conseguido llegar especialmente a dos colectivos que encuentran mayores dificultades para desenvolverse en el entorno digital, ya que el 77% de las personas participantes tiene más de 50 años y el 73% han sido mujeres.

Durante la presentación, Torres ha destacado la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, caracterizada por su gran extensión territorial y las largas distancias entre municipios.

En este sentido, ha puesto en valor que la formación se haya desarrollado en localidades de menos de 5.000 habitantes, donde el acceso a determinados recursos formativos puede resultar más complicado.

El presidente de la Fundación ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha incidido en la importancia de facilitar conocimientos tecnológicos a la población, una labor con la que la entidad pretende seguir contribuyendo al desarrollo socioeconómico y cultural de Castilla-La Mancha.

MÁS AUTONOMÍA PARA REALIZAR GESTIONES POR INTERNET

Por su parte, Andrea Sousa ha explicado que uno de los principales retos del programa es conseguir que los ciudadanos puedan utilizar Internet y las herramientas digitales de manera autónoma para resolver cuestiones de su vida cotidiana.

Entre las formaciones más demandadas se encuentran las relacionadas con competencias digitales esenciales, manejo de teléfonos móviles y aplicaciones y administración electrónica, conocimientos que permiten realizar gestiones sin necesidad de depender de otras personas.

El estudio también constata que los beneficios del programa van más allá de los conocimientos adquiridos durante las clases.

Así, los participantes manifiestan que ahora utilizan Internet con mayor seguridad, consideran útiles los contenidos aprendidos y se sienten más capacitados para recurrir a los canales digitales a la hora de realizar trámites y gestiones cotidianas.

En el caso de la población más joven, el informe destaca avances en la concienciación sobre los riesgos asociados al entorno digital, especialmente en cuestiones relacionadas con la privacidad y las consecuencias de publicar determinados contenidos en Internet.