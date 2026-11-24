La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), a su llegada a una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el P - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La norma incluye un día de permiso para acompañar en procesos de eutanasia y adaptaciones de jornada para prestar cuidados paliativos

MADRID/TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad tanto para los asalariados como para los más de tres millones de empleados públicos (funcionarios y personal laboral).

La norma incorpora además la doctrina del Tribunal Supremo para dejar claro que estos permisos se computan en días laborables, una cuestión que había generado controversia jurídica, según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La nueva licencia, que pasa a denominarse 'permiso por duelo en caso de fallecimiento', podrá disfrutarse en las cuatro semanas posteriores a la pérdida y en días discontinuos si así lo prevé la negociación colectiva.

Díaz ha defendido que la ampliación permitirá a los trabajadores afrontar el duelo sin tener que reincorporarse inmediatamente a sus puestos de trabajo. "Es uno de los momentos más difíciles en el que las personas tienen que ir a trabajar, seguramente sin las condiciones debidas", ha señalado Díaz.

Asimismo, el Gobierno ha ampliado a tres días laborables, también para los empleados públicos, el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá extenderse a cinco días en caso de desplazamiento. Hasta ahora, este permiso era de dos días.

El real decreto-ley contempla también la posibilidad de que asalariados y empleados públicos puedan reducir o adaptar la jornada laboral para cuidar y acompañar al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que se encuentren en cuidados paliativos.

"Pueden adaptar la jornada laboral con toda la flexibilidad que estimen y, por supuesto, reducir la jornada laboral", ha explicado Díaz, que ha calificado esta medida de especialmente esperada para facilitar el acompañamiento de los seres queridos en el tramo final de sus vidas.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADOS SE EXTENDERÁ MIENTRAS SEAN NECESARIO

Preguntada por si esta reducción de jornada tendrá un límite temporal, la vicepresidenta segunda ha explicado que seguirá el procedimiento ordinario y se mantendrá "en tanto que dure el supuesto" que justifica acogerse a ella.

La norma incorpora además un día de permiso para trabajadores y empleados públicos para acompañar a una persona que vaya a someterse a un procedimiento de eutanasia. La ministra ha considerado que se trata de una medida "absolutamente necesaria" para poder acompañar tanto a la persona que recibe la eutanasia como a sus allegados.

Díaz ha defendido que estas medidas contribuyen a construir "un país mejor, que cuida, que da derechos laborales a nuestra gente trabajadora" y que ofrece la protección social necesaria en momentos especialmente difíciles.

MEJORAS EN PERMISOS DE FUNCIONARIOS PARA MENORES GRAVEMENTE ENFERMOS

El real decreto-ley extiende también al ámbito público las mejoras en el permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, aprobadas anteriormente para los trabajadores del sector privado.

Así, se incorporan medidas dirigidas a favorecer la corresponsabilidad en los cuidados, permitiendo, en determinados supuestos de especial intensidad asistencial, el disfrute simultáneo del permiso por ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores.

Además, se podrá prolongar la reducción de jornada más allá de los límites generales de edad cuando la persona causante se encuentre en situación de gran discapacidad o tenga reconocido el grado III de dependencia y persista la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes.

Excepcionalmente se contempla que la prestación pueda mantenerse más allá de los 26 años cuando persistan las necesidades de cuidado y se acredite una discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III.

Ahora, cuando el funcionario tiene el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tiene derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de las retribuciones que corresponda.

No obstante, con las mejoras introducidas, tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Según ha destacado el Ministerio de Función Pública en un comunicado, estas novedades modernizan tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público, "fortaleciendo la protección en fases de especial vulnerabilidad".

TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA

Preguntada por la aprobación de estas medidas a pocos días de las elecciones del próximo domingo y por las críticas de electoralismo, Díaz ha defendido que el Gobierno cumple con una obligación comunitaria. En concreto, ha asegurado que el real decreto-ley transpone "de manera completa" la Directiva europea 2019/1158 y da cumplimiento a un mandato de la normativa comunitaria "en tiempo y forma".

La vicepresidenta segunda ha recordado que las medidas fueron objeto de una mesa específica de diálogo social y ha asegurado que "no surgen ahora", sino que se han trabajado previamente en el seno del Gobierno.

Además, ha insistido en que eran iniciativas conocidas y trabajadas dentro del Ejecutivo y ha destacado que España se sitúa entre los países más avanzados de su entorno en materia de permisos retribuidos.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Ejecutivo sigue la "hoja de ruta" marcada en el acuerdo de legislatura y que la equiparación de permisos responde a la "coherencia de la acción del Gobierno". Saiz ha comparado estas medidas con las actuaciones que el Ejecutivo lleva a cabo cada año en materia de pensiones y salario mínimo.

La ministra ha señalado que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos y ha evitado profundizar en la valoración de las medidas durante la campaña electoral por las limitaciones de la Junta Electoral.

Se trata de una medida ya anticipada por Yolanda Díaz en octubre de 2025 en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, donde anunció una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar así este permiso.