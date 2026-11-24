La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor de 19 a 20 semanas para cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor; intransferibles y remuneradas al 100%, 34 semanas para las monoparentales. Podrán disfrutarse hasta que cumpla los ocho años.

"España se convierte en un referente en el mundo en corresponsabilidad", ha declarado la portavoz del Gobierno y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que este martes el Gobierno da "un paso adelante" y satisface "parte de lo que necesita" España, que es "adecuar la legislación a la realidad social". "Criar es cosa de dos", ha subrayado.

"Cuidar es cosa de dos y, por tanto, los dos miembros de la pareja tienen que cuidar por igual", ha insistido la vicepresidenta segunda, que ha añadido que esta es la "gran diferencia" entre España frente a los sistemas de permisos retribuidos del conjunto de los países del entorno.

A su juicio, la "buena noticia hoy es que las personas que tengan hijos, a partir de este momento, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, van a disponer de 20 semanas de permiso retribuido con integridad de cotizaciones sociales".

Preguntada sobre si no hubiese sido mejor aprobar esta medida antes y no en plena campaña electoral para evitar el ruido, Yolanda Díaz ha contestado que lo que ha hecho el Gobierno es transponer "de manera completa" la Directiva 2019/1158.

"Por tanto, hoy, con esta norma que aprobamos, damos cumplimiento estricto a la Directiva y nos colocamos como uno de los países más avanzados en materia de permisos retribuidos del conjunto de Europa y de los países de nuestro entorno", ha defendido.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha hecho hincapié en que "hubo una mesa de diálogo social específica sobre esta materia, que ocupó parte del tiempo y que ahora mismo trae el avance en una norma". Así, ha dicho que estas medidas "no surgen ahora, sino que se han trabajado en una mesa específica, son conocidas y se han trabajado en el seno del Gobierno".

MEDIDAS "MUY ESPERADAS POR LA CIUDADANÍA"

Yolanda Díaz ha remarcado que "estas medidas estaban siendo muy esperadas por la ciudadanía española". "Lo digo con total honestidad, más allá del deber de transposición de la Directiva. Y creo que hoy cumplimos con nuestro deber, que es transponer la Directiva, aprobarlo en tiempo y forma y darle curso a un mandato que teníamos, en este caso, de la fuente de derecho comunitaria", ha reiterado.

Para la vicepresidenta segunda, el Gobierno está legislando y gobernando "con normalidad". "Hoy volvemos a aprobar normas que benefician a la gente trabajadora", ha defendido, mientras que Elma Saiz ha aclarado que se convalidará en una Diputación Permanente del Congreso posterior a las elecciones del 29 de noviembre.

"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, en un mensaje en la red social 'X'.