El Gobierno de Castilla-La Mancha baraja la posibilidad de recurrir el último trasvase del Tajo al Segura

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su condena y rechazo total al último trasvase de 120 hectómetros cúbicos (hm3) del Tajo al Segura para junio y julio, barajando la posibilidad de que este Ejecutivo vaya a recurrirlo.

Así ha reaccionado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa, en la que ha señalado que este trasvase es una consecuencia de que el Gobierno de España permite el "incumplimiento de las leyes que dicen que hay que cambiar las reglas de explotación y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo".

Así, ha acusado al Gobierno de permitir que se "perpetúe el trasvase y un sistema del uso del agua que es insostenible".

"Para cumplir las sentencias, para cumplir la ley, no hacen falta mayorías parlamentarias. Es una decisión de voluntad y de querer cumplir la ley. Por lo tanto, el tiempo se agota, está más que agotado. Lo hemos pedido por activa y por pasiva", ha insistido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego.

Respecto a la demanda que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional contra el Estado, seguirá adelante mientras "no se modifiquen las reglas de explotación". "Ya planteamos que si el Gobierno da el paso y modifica las reglas de explotación retiraremos el recurso. Como no las modifican, el recurso sigue adelante y ya son los tiempos procesales los que marcarán cómo evoluciona", ha expresado Padilla.