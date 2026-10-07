Gobierno de Castilla-La Mancha concede 21 medallas individuales y siete placas colectivas de Protección Civil

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TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido este año 21 medallas individuales y siete placas colectivas de Protección Civil con las que se reconoce trayectorias y actuaciones destacadas en este ámbito por parte de personas físicas y colectividades.

Tal y como recogen las dos resoluciones de concesión que se publican este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), firmadas por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, estas condecoraciones, que tienen un carácter anual, tienen como finalidad distinguir a las personas físicas y jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado, que destacan por su actividad en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma.

Este año, el Gobierno regional ha concedido medallas de Protección Civil a los jefes y jefas de las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Madrigueras (Albacete), José Francisco Sáez; Tarazona de la Mancha (Albacete), Inocencio Romero; de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Juan Ruiz; de Sigüenza (Guadalajara), Martín Cañamón; y de Cebolla (Toledo), Abraham Delgado, ha informado la Junta en un comunicado.

También han sido reconocidos con esta distinción los voluntarios y voluntarias Raquel Lecegui, de la agrupación de Protección Civil de Férez (Albacete); Miguel González, de Mahora (Albacete); Gabriela Moraru, de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real); Aitor Narbón, de Cuenca; Pedro Palomares, de Villalpardo (Cuenca); Hilario Fernández, de Pioz (Guadalajara) a título póstumo; y María Lourdes Camuñas, de Madridejos (Toledo).

Igualmente, se ha concedido este reconocimiento a varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Policía Local y otras entidades y ámbitos relacionados con la protección ciudadana. Son: a los guardias civiles en Pedro Muñoz (Ciudad Real), José Antonio Gómez y Antonio Moreno; al subinspector de la Policía Nacional de la Comisaría de Ciudad Real, Raúl Herranz; al policía nacional destinado en Alicante, Cristian Guerrero; y a la agente de la Policía Local de Cuenca, Cristina Hernando.

La totalidad de las 21 medallas que el Gobierno regional concede este año se completan con las del presidente provincial de Cruz Roja España de Albacete, Eloy Ortiz; a las auxiliares de Enfermería de la Residencia de Mayores en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), María Santos y María Luisa Herrera; y al responsable de Gasóleos Sánchez y Murcia S.L., Manuel Murcia.

Por otro lado, el Ejecutivo castellanomanchego ha concedido siete placas de Protección Civil a colectividades, constituidas como personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado, que destacan en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma.

En concreto, han resultado merecedoras de esta condecoración las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Santa María de los Llanos, en la provincia de Cuenca; de Castellar de Santiago, en la de Ciudad Real; de Chiloeches, en Guadalajara; y de Escalona, en la provincia de Toledo.

En la resolución del DOCM también se recogen sendas placas para el Grupo Especial de Rescate Acuático y Subacuático (GERAS), de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ciudad Real; al pueblo de El Robledo (Ciudad Real); y al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo.