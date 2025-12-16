El Gobierno clausura en Puertollano en Plan Complementario del Hidrógeno tras una inversión de 92 millones, 10 en C-LM

Clausura en Puertollano del Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, ha clausurado este martes en el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) de Puertollano el Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable, que ha movilizado una inversión de 92 millones de euros en 10 comunidades autónomas, diez millones en Castilla-La Mancha, bajo la coordinación del CNH2.

En declaraciones a los periodistas, y acompañado del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, el secretario de Estado ha subrayado que este Plan parte con el objetivo de que el hidrógeno renovable se convierta en una fuente de energía que "contribuya a la descarbonización y a la industrialización del país".

El plan ha contado con una financiación de 92 millones de euros, 71 de ellos financiados por el Estado y el resto por las comunidades autónomas, y se ha traducido en la publicación de más de 200 artículos científicos, fruto de la colaboración con empresas y centros de investigación, la revisión de once patentes y la contratación de más de 300 personas.

A juicio de Cruz, este Plan Complementario ha sido un "proyecto de éxito, que ha contribuido a fortalecer las relaciones entre los agentes implicados en el desarrollo del hidrógeno y ha lanzado un mensaje positivo de gobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas".

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que este Plan ha permitido al Gobierno de Castilla-La Mancha cofinancianciar infraestructuras en el CNH2 para convertir los residuos agroforestales y agroindustriales en hidrógeno verde y combustibles renovables.

Amador Pastor ha destacado que este plan ha tenido un impacto determinante en Castilla-La Mancha, "permitiendo reforzar nuestro liderazgo en un sector estratégico para la transición energética".

En este sentido, ha recordado que ha sido una inversión de diez millones de euros con la que se han creado y consolidado capacidades científico-tecnológicas, así como prototipos avanzados de electrólisis y pilas de combustible, y ha añadido que este despliegue ha situado a la región "como un nodo clave dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable".

El Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable ha permitido la contratación directa de cinco profesionales cualificados en áreas clave como electrólisis de baja y alta temperatura, valorización de CO2 y pilas de combustible. Asimismo, se ha estabilizado a tres investigadores contratados por el Plan, que se han incorporado como personal permanente del CNH2.

"Además, se ha consolidado un ecosistema científico-tecnológico especializado en hidrógeno renovable en Castilla-La Mancha", ha recalcado Pastor.

Asimismo, en relación a la dinamización empresarial y atracción de inversión se han realizado más de 50 acuerdos de confidencialidad con empresas nacionales e internacionales; se han formalizado contratos por más de 700.000 euros en servicios tecnológicos y se han captación más de dos millones de euros adicionales en convocatorias competitivas nacionales y europeas.

Sobre las líneas a seguir a partir de ahora, Amador Pastor ha subrayado que Castilla-La Mancha "está preparada para consolidar y expandir las capacidades generadas, trabajando junto al Ministerio y al resto de comunidades autónomas para que el hidrógeno renovable sea un auténtico vector de competitividad, reindustrialización sostenible y creación de empleo cualificado en España".