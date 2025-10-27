El Gobierno de CLM informará sobre el incendio forestal del Pico del Lobo en el pleno de las Cortes de este jueves

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá este jueves día 30 sobre la política general de la Consejería de Sanidad, el canon del agua en la región y el sector de radiofísicos, en una sesión en la que el control al Consejo de Gobierno pasará también por la respuesta a tres preguntas orales y una comparecencia sobre el reciente incendio forestal en el entorno del Pico del Lobo en la provincia de Guadalajara.

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes Regionales se han reunido este lunes a primera hora para fijar el orden del día y convocar la sesión plenaria a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

De este modo, informa en nota de prensa el Parlamento, la sesión arrancará con dos debates generales. El primero de ello analizará de forma general la política llevada a cabo por la Consejería de Sanidad y acumula dos iniciativas sobre este tema de los grupos Vox y Socialista.

A continuación tendrá lugar un segundo debate general en relación con el canon del agua en Castilla- La Mancha, en este caso por iniciativa de los grupos Socialista y Popular. El tercero de los asuntos consistirá en el debate y votación de una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista sobre los profesionales sanitarios de la radiofísica hospitalaria.

Ya en el bloque de control al Gobierno Regional, se desarrollará una comparecencia a petición del Grupo Socialista en relación con el incendio del Pico del Lobo, declarado el 21 de septiembre en la Sierra Norte de Guadalajara.

Además, la oposición formulará tres preguntas orales sobre el Ingreso Mínimo de Solidaridad y sobre la unidad de salud mental de Guadalajara, en el caso del Grupo Popular, y sobre las medidas adoptadas ante los ataques de lobos en la provincia de Guadalajara, en el caso del Grupo Vox.