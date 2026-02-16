El Gobierno de C-LM aprobará este martes la inversión de casi 8 millones en la compra de vacunas contra el herpes zóster

Archivo - Vacuna. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes la inversión de casi 8 millones de euros para la compra de vacunas contra el herpes zóster.

Así lo ha desgranado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, que ha explicado que esta vacuna se recomienda "siempre" a partir de los 65 años.

Una vacuna que, ha dicho, es "enormemente beneficiosa" y que "vale muchísimo dinero" pero que es reflejo de que Castilla-La Mancha puede "presumir" de estar "entre los primeros en la atención a las personas mayores".