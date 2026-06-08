Gobierno C-LM consulta a ayuntamientos la posibilidad de poner en marcha el programa 'Moviliza tu Vivienda Rural'

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TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera del Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un periodo para que ayuntamientos y entidades dependientes de Castilla-La Mancha presenten manifestaciones de interés sobre la posibilidad de poner en marcha, dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el programa denominado 'Moviliza tu Vivienda Rural'.

Así consta en la resolución de dicha vicepresidencia, que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que podrán presentar dichas manifestaciones hasta el día 8 de julio, mediante la cumplimentación de un formulario electrónico de recogida de datos y documentación necesaria para el 'programa Moviliza tu Vivienda Rural', disponible en el Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, en el enlace https://participacion.castillalamancha.es/node/2040.

Dicho programa consiste en la movilización de viviendas vacías para su puesta a disposición de las entidades locales para ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.

Reconoce el Gobierno regional, que pese a la estrategia pionera de la que se ha dotado para dar una respuesta transversal a la lucha frente a la despoblación, a la hora de cumplir con el fin de atraer y retener población, se detecta un reto principal a superar: la vivienda.

El reto del acceso a la vivienda en las zonas poco pobladas adquiere una especial complejidad pues a pesar de la gran cantidad de viviendas vacías, la oferta de vivienda en venta y, sobre todo en alquiler, es escasa. Además, se une el problema de que muchas de estas viviendas necesitan una adecuación o rehabilitación para su habitabilidad.

Para implementar nuevas políticas públicas que faciliten la gestión del alquiler y la reforma de las viviendas con el fin de aumentar la oferta de vivienda rural en alquiler, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de desarrollar el programa denominado 'Moviliza tu Vivienda Rural', en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que consiste en ayudas para el fomento de la puesta a disposición de los Ayuntamientos de viviendas vacías para su alquiler como vivienda asequible o social.

Para garantizar la eficacia y asegurar un desarrollo eficaz de este programa, se lanza la presente manifestación de interés para poder alcanzar una definición más detallada del mismo, mediante el conocimiento del interés real de las Entidades Locales de las zonas afectadas por la despoblación.

DESTINATARIOS

Podrán presentar la correspondiente manifestación de interés los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación y los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha.

Los ayuntamientos que presenten su manifestación de interés deberán asumir por acuerdo de pleno o Decreto de la Alcaldía, con compromiso posterior de ratificar por el pleno municipal, aceptar la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

De igual modo, tendrán que declarar de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación del programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' por concurrir, entre otras, circunstancias sociales y establecer una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

También, deberán eximir del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación del programa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Igualmente, tendrán que difundir entre personas o entidades propietarias de viviendas vacías susceptibles de sumarse al mismo, implementar un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, el cual puede incluir ayudas o servicios específicos y gestionar los alquileres y seguros de rentas.

IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS

Los ayuntamientos indicarán aquellas viviendas vacías que, según su criterio, pudieran ser susceptibles de acogerse al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural'.

Podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler.

En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa.