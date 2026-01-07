Gobierno C-LM desactiva el Meteocam en la provincia de Guadalajara tras finalizar los avisos por temperaturas mínimas

Archivo - Carretera nevada, hielo, frío. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a las 9.00 horas de este lunes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Guadalajara.

El Plan Específico ha sido desactivado tras finalizar los avisos por temperas mínimas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la activación del mismo, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha registrado 1 incidente por presencia de hielo en la calzada, ha informado la Junta en un comunicado.

El Meteocam fue activado este martes, día 6 de enero, a las 21.00 horas, ante las previsiones de temperaturas mínimas elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de hasta -14ºC para la comarca de Parameras de Molina, y de -10ºC para la comarca de La Serranía, en Guadalajara.