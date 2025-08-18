Gobierno C-LM limita hasta este martes todas las actividades en el medio natural para reducir el riesgo de incendios

Labores de extinción en el fuego de Calera y Chozas - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido limitar de manera temporal todas las actividades en el medio natural para reducir las posibilidades de incendios forestales debido al episodio meteorológico excepcional

Según informa el Ejecutivo regional, esta limitación temporal se prolongará hasta el día 19 de agosto a las 23.59 horas.

"Las medidas adoptadas van destinadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como la del personal del dispositivo interviniente y la protección del medio natural ante un episodio meteorológico muy complicado que se espera en las próximas 48 horas que a generar importantes rachas de viento incrementando el riego de incendios forestales", ha justificado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.