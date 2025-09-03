Gobierno C-LM oficializa el cese de Rosell como director general de Empresas y su sustitución por Santiago Tomás Baeza

Archivo - El ya exdirector general de Empresas del Gobierno de C-LM, Javier Rosell. - PIEDAD LOPEZ - Archivo

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha oficializado el cese de Javier Rosell como director general de Empresas, dentro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y el nombramiento en su lugar de Santiago Tomás Baeza.

En sendos decretos publicados este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recogidos por Europa Press, la consejería liderada por Patricia Franco aclara que estas decisiones se han tomado tras la deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este pasado martes, 2 de septiembre.

Ambos decretos surten efecto desde este mismo miércoles.