Gobierno C-LM replica al delegado del Gobierno que rechazar el modelo de financiación no supone "atacar a Sánchez"

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece, En Rueda De Prensa, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha replicado este miércoles al delegado del Gobierno de España en la región, José Pablo Sabrido, que rechazar el modelo de financiación propuesto por el Gobierno central no implica "atacar a Pedro Sánchez, ni ayudar a la extrema derecha", sino cumplir con la obligación que tienen "con los dos millones de habitantes que tiene esta comunidad autónoma".

De este modo, preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, Padilla ha contestado al delegado del Gobierno, que este martes alertaba de que "votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribarle".

La portavoz, que ha asegurado que el delegado ha montado una "falsa disyuntiva" con esas declaraciones, ha vuelto a defender que si el Ejecutivo castellanomanchego rechaza la propuesta de financiación del Gobierno central es por no estar de acuerdo con el dinero que va a recibir en ese reparto para "educación, para sanidad, para bienestar social, para todas las políticas y los servicios públicos que desarrolla".

"No se está decidiendo si se va en contra o no de una persona y si hablamos de a quién defrauda o a quién beneficia. Creo que este modelo defrauda a todos los ciudadanos de este país que tienen derecho a recibir la misma calidad de los servicios públicos", ha añadido.

"En los términos en los que habló ayer el delegado del Gobierno, y con los datos en la mano, beneficia Ayuso, que es la comunidad autónoma que más presupuesto recibe por habitante ajustado. Defender los intereses de Castilla-La Mancha no es atacar a Pedro Sánchez ni ayudar a la extrema derecha. Vamos a ser serios. Es cumplir con nuestra obligación, con los dos millones de habitantes que tiene esta comunidad autónoma", ha concluido.