Gobierno municipal de Talavera celebra la aprobación de unos presupuestos "record" y oposición critica el endeudamiento

Pleno en el Ayuntamiento de Talavera. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este jueves los presupuestos municipales durante un pleno extraordinario, con los votos a favor de los grupos del Gobierno local, Partido Popular y Vox, frente a los votos en contra del PSOE.

El Ejecutivo municipal, a través del concejal de Urbanismo, Benedicto García ha reivindicado que los presupuestos alcanzan "la cifra récord" de 90,2 millones de euros, "sin subir los impuestos" y ha defendido que contemplan la mayor inyección económica de fondos europeos para la ciudad, con 14,3 millones de euros que el equipo de Gobierno ha conseguido de los fondos EDIL.

El edil ha defendido que se reducen los gastos superfluos "sin reducir un ápice la calidad de los servicios públicos municipales, haciéndolos sostenibles, más eficaces y eficientes, sin aumentar la carga fiscal".

Así, ha defendido que el equipo de Gobierno presenta un presupuesto que asciende a 90,2 millones, un 6,14 por ciento más que en 2025, 5,2 millones más que el pasado año y 11 millones más y un 21,95 por ciento más que en 2024, "consolidando la fortaleza de la hacienda municipal".

Frente al Ejecutivo, la oposición socialista ha criticado que los presupuestos aprobados suponen más deuda, más impuestos y menos servicios públicos que nunca antes.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha argumentado que este presupuesto recauda solo en impuestos directos 33 millones de euros, "nunca antes ha habido tantos impuestos en Talavera", y que son los presupuestos con más deuda, puesto que a 31 de diciembre de 2026 se contempla una deuda de 45 millones de euros.

"Esto es una desvergüenza política" ha afirmado el portavoz, "es de ser un mal gobierno, pero malo" ya que José Julián Gregorio "va a dejar endeudados hasta a nuestros hijos y a nuestros nietos", es gobernar "tirando de la tarjeta de crédito de todos los talaveranos y talaveranas". "Pagamos más, nos endeudamos más, pero tenemos peores servicios públicos", ha afirmado Gutiérrez.

GASTOS

Desgranando por partidas los gastos, el concejal Benedicto García ha apuntado que las inversiones reales, contempladas en el apartado Transformación de Ciudad e Inversión Real (Capítulo 6), experimentan un crecimiento exponencial del 23,83 por ciento respecto a 2025, y alcanzan la cifra de 8.339.464 euros, "lo que supone un 203 por ciento más de capacidad inversora que al inicio del mandato".

El dinero se destinará a los proyectos de los fondos EDIL, que "son un motor de modernización urbana y tecnológica de transformación ciudadana que abrirá la futura proyección exterior y crecimiento de nuestra ciudad".

En las inversiones también aparece reflejado el Plan de asfaltado, la renovación del parque móvil, o "hitos culturales como la rehabilitación de la Casa de los Canónigos, la musealización del edificio de la antigua Hidroeléctrica y la culminación de la muralla".

El capítulo más elevado dentro de los gastos es el Capítulo 1, correspondiente a personal, con 34,7 millones, un 5,99 por ciento más que en 2025, que responde a una planificación estratégica orientada al fortalecimiento de la seguridad, con cobertura de vacantes con especial énfasis en la Policía Local, el refuerzo de la contratación temporal por acumulaciones de tareas en servicios como el Padrón Municipal, garantizando una atención ágil al ciudadano y las actualizaciones retributivas.

El Capítulo 2, relativo a la Excelencia en Servicios y Escudo Social (gastos corrientes en bienes y servicios) se ha dotado con un importe total de 26,8 millones, un 4,65 por ciento más que el pasado año.

García ha destacado el aumento en las partidas destinadas al pago de la limpieza viaria que se incrementa en 1.650.000, así como los numerosos contratos de servicios como en mantenimiento de las zonas verdes y jardines, de piscinas, o gestión de centros sociales.

También ha reseñado que en este capítulo se incluye un aumento de los recursos a instituciones sociales con 123.661,52 euros añadidos e incrementados respecto al actual presupuesto prorrogado de 2025, lo que supone un 6,86 por ciento.

Benedicto García también se ha referido al aumento presupuestario en la lucha contra la violencia machista, con un aumento en el programa de Casa de Acogida de 39.860 euros que supone un 7,33 por ciento más y un 23 por ciento más desde el inicio de legislatura en 2024.

El Capítulo 3 de Gastos Financieros asciende a 786.000 euros, mientras que en 2025 fue de 816.250 euros, por lo que "hay un notable descenso por la significativa bajada de los intereses por préstamos a largo plazo".

El Capítulo 4 sobre Transferencias Corrientes el importe total asciende a 14,8 millones, "y mantenemos los compromisos y aportaciones a las entidades y asociaciones ciudadanas", aumentado esta partida en 438.000 euros, un 3,05 por ciento más que en 2025. También se mantiene el transporte público subvencionado para los talaveranos con 50.000 euros, "a pesar del aumento de los carburantes".

En el Capítulo 5 relativo al Fondo de Contingencia para la ejecución presupuestaria continúa como en el ejercicio presupuestario presente con un importe de 800.650 euros.

Dentro de las operaciones de capital se contempla el Capítulo 9 de Pasivos Financieros con un importe total de 3,8 millones, que experimenta una subida de 52.855 euros con respecto a 2025.

INGRESOS

Con respecto a los ingresos, el concejal de Urbanismo ha señalado que "toda esta estructura de gasto tiene su correlación, de conformidad con el Principio de Equilibrio Presupuestario, con una relación y previsión de ingresos que igualmente está sometida al Principio de Caja Única, destinándose todo ingreso obtenido por el municipio a satisfacer cualquier obligación legalmente contraída por la Corporación Municipal".

En ese sentido, ha señalado que el Capítulo I de Impuestos Indirectos asciende a 33.554.000 euros, el Capítulo 2, de Impuestos Indirectos se cifra en 3.886.500 euros y el Capítulo III Tasas, precios públicos y otros ingresos asciende a 14.021.000 euros, el Capítulo IV de Transferencias Corrientes alcanza la cifra de 29.652.000, el Capítulo V de Ingresos Patrimoniales se sitúa en 2.106.500 euros, el Capítulo IX Pasivos Financieros llega a los 7.011.139 euros.

SERVICIOS PÚBLICOS Y SITUACIÓN DE BLOQUEO

Por su parte, el portavoz del PSOE ha afirmado que se da una degradación de los servicios públicos, señalando la falta de limpieza, los problemas en el servicio de recogida de basura, las deficiencias del servicio de autobuses urbanos, el abandono de los parques infantiles, la mala situación de las instalaciones deportivas, los problemas de seguridad ciudadana o los problemas que continúan en el servicio del padrón, entre otras cuestiones.

El edil ha acusado al alcalde de mentir al asegurar que no habían presentado hasta ahora los presupuestos porque no conocían las cantidades de los fondos EDIL, esos 12 millones de euros que llegan a Talavera desde el Gobierno nacional, "pero es que eso es mentira, porque en octubre de 2025 el Gobierno de PP y Vox ya conocían que eran adjudicatarios de estos fondos". Así, Gutiérrez apunto que en la web del Ayuntamiento hay publicada una noticia el 19 de diciembre donde ya se habla de la resolución definitiva del Gobierno nacional que asignaba a Talavera más de 12 millones de euros.

Es decir, "que lo sabían y que podían haber hecho el presupuesto en tiempo y forma porque les daba tiempo" y, sin embargo, es el bloqueo de Vox el que ha hecho que el presupuesto de 2026 no se haya presentado hasta mayo de 2026.

También se ha referido a las declaraciones realizadas por Gregorio sobre que "esto no es como cuando el PSOE gobernaba con Podemos" y le ha recordado que "aquí en Talavera el PSOE nunca antes ha gobernado con Podemos" lo que muestra un preocupante desconocimiento de la historia por parte de quien es el alcalde de Talavera.