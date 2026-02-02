El Gobierno regional empieza a trabajar en la ejecución del auto judicial del Fuerte de San Francisco de Guadalajara

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.
La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 15:40
Seguir en

GUADALAJARA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha reafirmado que no habrá recurso contra el auto judicial que obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a iniciar, con plazos concretos, la rehabilitación del Fuerte de San Francisco y ha avanzado que ya "se han puesto en marcha" los trabajos exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para acometer estas tareas.

Así lo ha confirmado este mismo lunes la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, a Europa Press, despejando cualquier duda sobre una posible vía judicial alternativa por parte del Ejecutivo autonómico.

Según ha explicado la delegada, la decisión ya está tomada y pasa por cumplir el auto "tal y como está planteado", sin dilaciones ni recursos.

En este sentido, García ha subrayado que la Junta ha comenzado ya a trabajar en la ejecución de los puntos recogidos en la resolución judicial, ajustándose a los plazos que el tribunal ha fijado y en breve nombrarán el funcionario o autoridad que se encargará del seguimiento de los trabajos.

"Primero vamos a empezar", ha resumido García, insistiendo en que el objetivo ahora es poner en marcha todas las actuaciones conforme a la legalidad y sin margen para la inacción.

La Junta, ha remarcado, asume el contenido del auto y avanza ya en la ejecución de las medidas requeridas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado