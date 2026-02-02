El Gobierno regional empieza a trabajar en la ejecución del auto judicial del Fuerte de San Francisco de Guadalajara

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha reafirmado que no habrá recurso contra el auto judicial que obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a iniciar, con plazos concretos, la rehabilitación del Fuerte de San Francisco y ha avanzado que ya "se han puesto en marcha" los trabajos exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para acometer estas tareas.

Así lo ha confirmado este mismo lunes la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, a Europa Press, despejando cualquier duda sobre una posible vía judicial alternativa por parte del Ejecutivo autonómico.

Según ha explicado la delegada, la decisión ya está tomada y pasa por cumplir el auto "tal y como está planteado", sin dilaciones ni recursos.

En este sentido, García ha subrayado que la Junta ha comenzado ya a trabajar en la ejecución de los puntos recogidos en la resolución judicial, ajustándose a los plazos que el tribunal ha fijado y en breve nombrarán el funcionario o autoridad que se encargará del seguimiento de los trabajos.

"Primero vamos a empezar", ha resumido García, insistiendo en que el objetivo ahora es poner en marcha todas las actuaciones conforme a la legalidad y sin margen para la inacción.

La Junta, ha remarcado, asume el contenido del auto y avanza ya en la ejecución de las medidas requeridas.