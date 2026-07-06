Gregorio abordará con el Ministerio de Cultura el estado de la muralla de Talavera y la rehabilitación del Puente Viejo

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, mantendrá este viernes una reunión con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, María Ángeles Albert de León, para abordar el estado de conservación de la muralla y el avance del proyecto de rehabilitación del Puente Viejo.

Así lo ha avanzado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, quien ha explicado que el Gobierno municipal solicitará al Ministerio la realización de un estudio técnico exhaustivo que permita conocer la situación estructural y las necesidades de conservación de la muralla.

Asimismo, el alcalde recabará información sobre el estado de tramitación del proyecto de rehabilitación del Puente Viejo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En otro orden de asuntos, el portavoz ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de un expediente de imposición de penalidades contra la empresa Monbus por los reiterados incumplimientos detectados en la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros.

El expediente responde a infracciones calificadas como graves relacionadas con retrasos e incumplimientos de horarios, averías reiteradas que han provocado la salida de vehículos del servicio, deficiencias en el mantenimiento de marquesinas, tótems y señalización, así como otros incumplimientos de las condiciones de ejecución del contrato.

La empresa dispondrá ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones. García-Barroso ha advertido de que, si persisten los incumplimientos, el Ayuntamiento estudiará tomar otro tipo de medidas como la rescisión del contrato, insistiendo en que el objetivo del Gobierno municipal es garantizar un servicio "eficaz, legal y justo" y defender los intereses de los usuarios.

También se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026, imprescindible para comenzar la tramitación y el pago de las ayudas previstas en el presupuesto municipal, además de tomar conocimiento de la memoria justificativa de las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2025.

Por otra parte, se ha dado luz verde a la segunda prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas, escaleras y puertas automáticas desde el 11 de julio de 2026 hasta el 10 de julio del 2027, por un año y por un importe IVA incluido de 13.757,70 euros.