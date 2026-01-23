Guadalajara acoge este fin de semana la Copa UCLM U18 Masculina de baloncesto y el próximo la Copa Ribésalat Femenina

Dos fines de semana de puro baloncesto base en Guadalajara con las Copas UCLM y Ribésalat - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha presentado este viernes, junto al presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez, y el presidente de Guadabasket, Luis Miranda, dos de las grandes citas del deporte base que acogerá la ciudad: la Copa UCLM U18 Masculina y la Copa Ribésalat Femenina, que se celebrarán este próximo fin de semana y el siguiente, respectivamente, en el Palacio Multiusos.

Antes de comenzar, Engonga ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas de los accidente ferroviarios ocurridos esta semana: "Desde Guadalajara mandamos un abrazo muy fuerte a todas las familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha señalado, al tiempo que el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez, recordaba que en todos los partidos autonómicos y nacionales se guardará un minuto de silencio.

El concejal ha destacado el impulso conjunto entre clubes, federación y Ayuntamiento para que Guadalajara vuelva a ser sede de estas competiciones. "Hoy no presentamos solamente dos torneos, sino que queremos incidir en nuestra idea de ligar deporte y ciudad". "El deporte no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre; el deporte es lo que somos, y Guadalajara, hoy más que nunca, es baloncesto", ha afirmado.

Engonga ha subrayado que ambos torneos se celebrarán en el Palacio Multiusos, convertido en "el Salón del Deporte de Guadalajara", y ha agradecido la labor conjunta de Guadabasket y de la Federación. "Esto ocurre porque hay clubes serios que apuestan por estos eventos, porque hay federaciones que quieren dar visibilidad al deporte base, porque hay cantera, afición y una ciudad que cree en el deporte. No lo vemos como un gasto, sino como una inversión en salud, educación y convivencia".

"GUADALAJARA ES GARANTÍA DE ÉXITO"

Por su parte, el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez, ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento y el papel de Guadabasket en la promoción del deporte base. "Realizar eventos en Guadalajara es garantía de éxito. Tiene las mejores instalaciones de la comunidad y un personal que hace todo muy fácil. Y tenemos un club como Guadalajara Basket, que es un aliado fundamental tanto en la organización de eventos como en la promoción del baloncesto de base", ha afirmado.

Sobre la Copa UCLM, Gálvez ha destacado la potencia deportiva del torneo. "Vamos a disfrutar de dos enfrentamientos muy igualados. Son los cuatro mejores equipos de la comunidad, con jugadores que ya compiten en categorías superiores. No hay un claro favorito".

En cuanto a la Copa Ribésalat femenina, ha subrayado el nivel creciente del baloncesto femenino en la región, "tendremos un enfrentamiento extremeño y otro manchego que asegura presencia regional en la final. Ojalá pase como el año pasado y sea un equipo de Castilla-La Mancha quien alce el trofeo", ha concluido.

DOS FINES DE SEMANA "SÚPER ATRACTIVOS"

El presidente de Guadabasket, Luis Miranda, ha comenzado agradeciendo el apoyo institucional recibido y explicó que este año ambos torneos se organizarán en fines de semana consecutivos y resaltó el atractivo deportivo. "Para el aficionado es una cita obligada: los cuatro mejores equipos junior un fin de semana y los cuatro mejores de Primera Nacional Femenina el siguiente. A nivel de jugadores y entrenadores también es muy importante, porque es un preámbulo de lo que veremos en las fases finales de abril".

Asimismo, ha destacado que "el marco del Palacio Multiusos es incomparable, y contar con su personal es garantía de trabajo bien hecho". Entre las novedades, ha anunciado la retransmisión en directo de todos los partidos a través del canal de YouTube de Guadalajara Basket, así como la figura del embajador o embajadora propuesta por la Federación.

"En Guadalajara contaremos con Raúl Lázaro y Laura Pras, dos jugadores con una trayectoria impresionante y que encarnan los valores del deporte". "En Guadalajara los dos próximos fines de semana el protagonista será el baloncesto, y lo que toca es disfrutar tanto en la grada como en la pista", ha concluido.