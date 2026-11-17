Presentación del campeonato de kenpo en Guadalajara. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha acogido este martes la presentación del Campeonato de España Absoluto y Veteranos de Kenpo, una importante cita deportiva que se celebrará el próximo sábado, 21 de noviembre ,en el Palacio Multiusos, reuniendo a más de 700 participantes y 230 deportistas procedentes de once selecciones autonómicas.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Deportes, Armengol Engonga, acompañado por Raúl Méndez Alonso, director de Organización del Departamento Nacional de Kenpo de la Real Federación Española de Karate (RFEK), y Álvaro Remacha Monleón, campeón del mundo de Kenpo y miembro de la selección española, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, Engonga ha destacado los valores que transmiten las artes marciales. "No se trata únicamente de aprender técnica o fuerza, sino también de aprender a controlarse, gestionar las emociones, conocer los propios límites y desarrollar valores fundamentales para el crecimiento personal y deportivo", ha señalado.

El campeonato se desarrollará desde las 8.30 hasta las 21.00 horas y será una prueba clave para la configuración de la selección española que comunicacion@aytoguadajara.es representará a España en el Campeonato del Mundo de Kenpo de Túnez 2028.

Por su parte, Raúl Méndez ha agradecido el respaldo que el Ayuntamiento viene prestando a las disciplinas de artes marciales durante los últimos años y ha destacado el crecimiento de la competición.

En esta edición se han registrado más de 700 inscripciones, unas 200 más que el año anterior, con un incremento especialmente significativo en las categorías júnior y en las pruebas de Parakenpo, destinadas a deportistas con discapacidad.

La competición contará con la participación de once selecciones autonómicas y se desarrollará en distintas modalidades.

Durante la mañana tendrán lugar las pruebas de Kata Tradicional, Kobudo, Defensa Personal, Kata por Equipos y Parakenpo, mientras que por la tarde se disputarán las modalidades de Semi Kenpo, Full Kenpo, Submission y Knockdown, una especialidad emergente que está experimentando un importante crecimiento de participación.

El campeón del mundo Álvaro Remacha ha animado a los aficionados y a la ciudadanía a asistir al evento. "Es una competición con un nivel muy alto, en la que se puede disfrutar de modalidades muy variadas y del mejor Kenpo nacional. Para los deportistas es un campeonato muy especial y una gran oportunidad para seguir creciendo y optar a formar parte de la selección española", ha señalado.

Asimismo, durante la presentación se ha avanzado la celebración de la I Copa Internacional de Kung Fu, prevista para el próximo 12 de diciembre en el Palacio Multiusos, que ya cuenta con la confirmación de selecciones de países como China, Argentina y Alemania.