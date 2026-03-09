Guadalajara acogerá desde este sábado el Campeonato Absoluto de Atletismo para Personas con Discapacidad

Presentación del Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas de Atletismo para Personas con Discapacidad. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha presentado el Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas de Atletismo para Personas con Discapacidad, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en las pistas de la Fuente de la Niña.

Una cita que, por tercer año consecutivo, reafirma a Guadalajara "como una de las ciudades referentes del deporte inclusivo en España".

Engonga ha estado acompañado por el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Enrique Álvarez, y por la atleta paralímpica de salto de longitud Desiré Vila, quien entrena actualmente en Guadalajara y cuenta con un estrecho vínculo con la ciudad.

El concejal de Deportes ha destacado que la celebración continuada de este campeonato "demuestra que Guadalajara se ha convertido en una ciudad referente del deporte inclusivo a nivel nacional", fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y las federaciones deportivas.

Este campeonato será además la primera acción del proyecto IncluSport, presentado recientemente junto a la alcaldesa Ana Guarinos.

Una iniciativa que se desarrollará a lo largo de todo 2026 con acciones formativas, actividades en colegios, eventos deportivos y grandes citas competitivas, reforzando el compromiso municipal con la inclusión a través del deporte, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

85 ATLETAS INSCRITOS

Por su parte, el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez, ha subrayado el incremento de participación, con 85 atletas inscritos, un 4% más que el año anterior: "El atletismo es un deporte exigente y técnico, y este aumento demuestra que vamos en la buena dirección".

Álvarez ha adelantado que en Guadalajara competirán ocho deportistas mundialistas y numerosos atletas de primer nivel, destacando la alta presencia femenina: "A pesar de que solo el 18% de nuestras deportistas son mujeres, logran casi el 50% de los resultados de alto nivel".

El presidente ha celebrado "un inicio de semana espectacular", destacando la medalla de oro paralímpica conseguida hace apenas dos horas por Audrey Pascual en la prueba de Supergigante, un logro histórico para la joven deportista.

Asimismo, ha puesto en valor la medalla de plata europea de Loida Zabala, obtenida este mismo fin de semana, un éxito especialmente emocionante dada la dura situación personal que atraviesa la atleta, que continúa compitiendo "a un nivel altísimo" y ofreciendo auténticas lecciones de superación.

Estos resultados, ha destacado Álvarez, demuestran "la mentalidad ganadora y el talento excepcional del deporte inclusivo español", un espíritu que también estará presente en Guadalajara durante el campeonato.

DESIRÉ VILA

La atleta paralímpica Desiré Vila, diploma paralímpico y actual récord de España de salto de longitud en su categoría, ha expresado su satisfacción por iniciar la temporada en "la pista que desde hace un año es mi casa".

Vila ha compartido su proceso de reinvención deportiva tras los Juegos de París y su llegada a Guadalajara, donde entrena con un grupo de atletas sin discapacidad: "Mi entrenador, Luis Felipe Mériz, apostó por mí desde el primer día, se formó, preguntó, investigó* y los resultados han sido muy positivos.

Competir aquí, donde entreno cada día, es una ventaja y un orgullo".

Además, ha puesto en valor las características de la pista de Fuente de la Niña, destacando su calidad y las condiciones favorables para el salto de longitud.

El Ayuntamiento de Guadalajara invita a toda la ciudadanía a asistir y llenar las gradas de la Fuente de la Niña el 14 y 15 de marzo para apoyar a los atletas.

"Si nunca han asistido a un campeonato de atletismo adaptado, este es el momento. Van a ver talento, esfuerzo y el mejor deporte inclusivo", ha concluido Engonga., que llega por tercer año consecutivo a la ciudad y que reunirá a referentes internacionales del deporte adaptado.