Guadalajara celebrará el 17 de diciembre su primera Gala del Deporte para reconocer a los deportistas locales

El edil de Deportes de Guadalajara, Armengol Engonga. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara cerrará el año 2026 con la celebración de la primera Gala del Deporte de la capital, que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Teatro Buero Vallejo, con el objetivo de poner en valor y reconocer el trabajo de los deportistas de la ciudad, tanto a nivel individual como colectivo.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Deportes, Armengol Engonga, durante la rueda de prensa en la que ha realizado balance de la actividad deportiva municipal, destacando que esta cita servirá para visibilizar "todo el esfuerzo que realizan los deportistas de Guadalajara" y consolidar el compromiso del Consistorio con el deporte y la salud.

Engonga ha subrayado que Guadalajara "ya no programa deporte, sino que vive en modo deporte", con eventos prácticamente cada semana, una línea que se mantendrá a lo largo de 2026, con la organización de campeonatos de distintas disciplinas, una fuerte apuesta por el deporte base y juvenil, y la continuidad de iniciativas como el Día del Deporte, previsto para el 6 de junio, o la Feria de la Salud.

En el turno de preguntas, el edil ha garantizado que el presupuesto municipal permitirá mantener intactas las subvenciones a los clubes y el funcionamiento de las instalaciones deportivas.

"Soy partidario de ajustarme al presupuesto que se me dé cada año, pero no se va a mermar para nada la actividad deportiva", ha asegurado, añadiendo que están garantizados los suministros básicos como luz y agua, así como las partidas destinadas a ayudas a clubes y escuelas deportivas.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL DÉPOR

En otro orden de cosas, el concejal de Deportes ha sido preguntado por el procedimiento sancionador iniciado contra el Club Deportivo Guadalajara tras la instalación de unas gradas sin licencia en el partido de Copa del Rey frente al FC Barcelona y cuando apenas restan unas horas para que finalice el plazo para la presentación de alegaciones por parte del club.

El edil ha reconocido no saber si se habían presentado. También ha insistido en que "no hay una sanción firme", sino un procedimiento administrativo que se encuentra en fase de alegaciones, cuyo plazo finaliza mañana viernes.

"El club puede presentar alegaciones, que serán valoradas por los técnicos, y a partir de ahí se estimará la cuantía de la sanción o no", ha explicado.

Dicho esto, ha recalcado que la relación del Ayuntamiento con el Deportivo Guadalajara es "más que buena", señalando que mantiene una comunicación constante con la entidad y con su presidente, Carlos Ávila.

"Asisto personalmente a los partidos, hablo prácticamente todos los días con él y estamos para ayudar al club, no solo en este suceso, sino en muchas otras cuestiones para que siga avanzando", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el Deportivo Guadalajara cuenta desde hace años con un convenio nominativo fijo de 120.000 euros, además de poder optar a subvenciones ordinarias, extraordinarias y ayudas para sus escuelas deportivas.

"Más allá de la polémica que se quiera generar, mañana termina el plazo de alegaciones y, cuando concluya, se sacarán las conclusiones oportunas", ha concluido en referencia expresa a las críticas vertidas desde el Grupo Municipal Socialista.