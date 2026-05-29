Guadalajara encara el tramo final del mandato con PP y Vox defensores de sus resultados y una oposición que pide un giro

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GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

A un año de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán en mayo de 2027, el debate político se ha intensificado en el Ayuntamiento de Guadalajara.

El equipo de Gobierno formado por PP y Vox ha reivindicado el grado de ejecución de su programa y ha defendido la transformación emprendida en la ciudad desde junio de 2023, mientras PSOE y Aike, desde la oposición, han cargado contra la gestión municipal y han comenzado ya a dibujar sus alternativas de cara al último tramo del mandato.

El actual mandato arrancó el 17 de junio de 2023 tras un pacto de gobernabilidad entre el PP, con nueve concejales, y Vox, con cuatro ediles, que permitió a la 'popular' Ana Guarinos acceder a la Alcaldía pese a que el PSOE, encabezado entonces por Alberto Rojo, fue la fuerza más votada con once concejales. Completa la Corporación Aike, con una representante.

Desde el Gobierno municipal, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sostenido que en estos casi tres años de mandato se ha trabajado con "una hoja de ruta muy clara" basada en mejorar la calidad de vida de los vecinos y modernizar la ciudad.

Entre los principales avances, ha destacado la ordenación de la gestión económica, el impulso de inversiones estratégicas y el refuerzo de áreas como limpieza, parques y jardines, mantenimiento de barrios, seguridad, transporte y atención social.

La regidora ha asegurado además que se han planificado proyectos "para transformar los tres ejes principales de la ciudad", renovar instalaciones deportivas y culturales, modernizar el transporte urbano y acometer "la mayor inversión en la renovación de todos los centros sociales".

De cara al último año de mandato, el Ejecutivo local ha fijado como prioridades culminar proyectos ya iniciados, promover más vivienda, generar suelo industrial y residencial y reforzar los servicios esenciales.

En cuanto al grado de cumplimiento del programa electoral, Guarinos ha afirmado que está "plenamente encauzado", con buena parte de los compromisos ya ejecutados y otros "activados, financiados o en fase de desarrollo". "Estamos transformando Guadalajara con hechos, con inversiones reales y con una gestión útil", ha resumido.

"Queda trabajo por hacer, pero la ciudad avanza en la buena dirección, con más servicios, más oportunidades y una administración más eficaz y cercana", precisa.

VOX REIVINDICA SU PAPEL "DETERMINANTE"

También Vox, socio de gobierno y responsable de áreas como Seguridad, Cultura, Turismo o Bienestar Social, ha reivindicado su papel "determinante" dentro del Ejecutivo municipal.

Su portavoz, Víctor Morejón, ha asegurado que en lo que llevan de mandato han gestionado "lo que otros dejaron pendiente durante décadas".

La formación ha puesto el foco especialmente en la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística, la señalética inteligente con códigos QR o la creación de la Cátedra con la Universidad de Alcalá.

Vox también ha reivindicado las campañas de promoción del comercio local, el aumento de la programación cultural y las inversiones en seguridad y emergencias.

Entre sus principales hitos, Morejón ha citado la creación de nuevas plazas de Policía Local, la adquisición de una nueva autoescala para Bomberos, la incorporación de drones y de la Unidad Canina o la elaboración de los distintos planes de emergencia municipales.

Además, ha presumido de que la Zona de Bajas Emisiones fuese declarada nula judicialmente, una medida que Vox rechazó desde el inicio.

Para el último año de legislatura, Vox ha planteado culminar la segunda fase del nuevo Parque de Bomberos, implantar sistemas de videovigilancia, aprobar nuevos planes de emergencia y seguir ampliando la oferta cultural y turística.

"Ningún proyecto quedará a medias", ha asegurado la formación, que ha defendido un "alto" grado de cumplimiento de sus compromisos.

"Lo que es indudable es que Vox ha sido determinante en este gobierno de coalición. Ha aportado estabilidad, desbloqueado procesos históricamente estancados y demostrado que la gestión de derechas --con firmeza en seguridad, sin ideología en cultura y con responsabilidad en el gasto social-- funciona", ha subrayado.

PSOE ARREMETE CONTRA LA GESTIÓN DE GUARINOS

Frente al balance del equipo de Gobierno, el exalcalde socialista y concejal del PSOE Alberto Rojo ha dibujado un diagnóstico muy crítico de la situación de la ciudad y ha acusado a Guarinos de carecer de "un proyecto sólido" para Guadalajara.

Rojo ha denunciado un deterioro de los servicios públicos, problemas de limpieza y salubridad, abandono de barrios y centros escolares y una política fiscal que, a su juicio, "asfixia" a la ciudadanía.

También ha criticado la implantación de la zona azul, aunque esta haya sufrido ya modificaciones, y ha sostenido que la ciudad atraviesa una etapa marcada por "el sectarismo" y la falta de diálogo con vecinos y colectivos.

Como alternativa, el dirigente socialista ha planteado un "proyecto de cambio y transformación" basado en mejorar la calidad de los servicios públicos, fiscalizar el contrato de limpieza, impulsar planes específicos por barrios y revitalizar el casco histórico.

Asimismo, ha apostado por fortalecer la relación con la Universidad y vincular el desarrollo de Guadalajara a proyectos relacionados con la inteligencia artificial y la innovación.

Rojo, que ya ha mostrado su disposición a volver a optar a la Alcaldía si cuenta con el respaldo de su partido, ha reivindicado además el resultado obtenido por el PSOE en 2023, cuando logró el 41% de los votos, y aspira a ampliar esa mayoría social para desalojar del Gobierno municipal al actual pacto entre PP y Vox, al que ha definido como "un gobierno radical de coalición entre la derecha y la ultraderecha".

"Queremos sustituir la desidia y el desorden por una agenda de cambio y transformación que entusiasme de nuevo a la ciudadanía", ha aseverado.

AIKE TAMBIÉN SE MUESTRA CRÍTICO

También muy crítica con el Ejecutivo local se ha mostrado Aike.

Su portavoz y única concejala, Susana Martínez, ha atribuido los principales problemas de la ciudad a la "falta de trabajo" del Gobierno municipal y ha acusado a PP y Vox de no haber aportado soluciones en asuntos como el transporte urbano, la movilidad o el deterioro de los servicios básicos.

Martínez ha criticado igualmente la ampliación de la zona azul, la subida de impuestos y tasas y el estado de los autobuses urbanos.

Como alternativa, Aike ha propuesto una gestión "con planificación y criterio", más transparencia y participación ciudadana, así como medidas para afrontar retos como la vivienda o la movilidad.

Sobre el horizonte electoral, la formación municipalista ha asegurado que ahora toca "hacer equipo" y seguir ampliando el proyecto político "con calma pero sin pausa", con el objetivo de construir "una alternativa a las siglas y los partidos de siempre".

"Ya hemos visto como gobierna el PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. Es hora de que en esta ciudad pasen otras cosas", concluye Martínez.