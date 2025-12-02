Guadalajara estrena una Navidad con más alumbrado, vermús reforzados, verbena de Año Nuevo y gran fiesta final de Reyes

Presentación de la programación navideña en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este martes un programa navideño que, bajo el lema 'Guadalajara, corazón de la Navidad, llega repleto de novedades para transformar estas fiestas en las "más auténticas, tradicionales y luminosas de los últimos años".

Así lo ha destacado la alcaldesa, Ana Guarinos, quien ha subrayado que la ciudad "ha recuperado el espíritu verdadero de la Navidad, el que nace del hecho histórico de la Natividad".

Entre los estrenos más llamativos, la regidora ha puesto el acento en tres hitos: la gran verbena de Año Nuevo, que por primera vez se ha programado para la madrugada del 1 de enero en la carpa instalada en el Parque de la Concordia; el majestuoso videomapping 3D que vuelve al Palacio del Infantado los días 2, 3 y 4 de este mismo mes, con varios pases diarios, y una Cabalgata de Reyes totalmente renovada, que ha incorporado este año camellos, caballos, nuevo horario, salida ampliada y una gran fiesta final en la Plaza de Toros.

La Navidad guadalajareña ha estrenado además un importante refuerzo del alumbrado, que se encenderá este viernes 5 de diciembre y que llegará a nuevas calles, plazas y barrios gracias a la ampliación de puntos LED y a la recuperación de arterias como la calle Toledo, que no se iluminaba desde hacía años.

Se van a instalar grandes estructuras ornamentales en la Plaza Mayor y la calle Mayor, así como arcos, guirnaldas y motivos luminosos repartidos por calles y glorietas de toda la ciudad y pedanías.

Guarinos ha destacado que este esfuerzo responde al deseo de "encender la emoción y volver a hacer de Guadalajara un referente navideño de España".

LA CONCORDIA, NUEVO CORAZÓN DE ESPECTÁCULOS BAJO CARPA

Otra de las grandes novedades es la instalación de una carpa de 25 x 15 metros en el Parque de la Concordia, que ha sido concebida como refugio frente al frío y escenario para espectáculos familiares, conciertos y actividades infantiles.

Los tradicionales vermús navideños del 24 y 31 de diciembre vendrán con el mismo horario pero reforzados este año con un dispositivo especial de seguridad y limpieza.

El Ayuntamiento ha articulado la programación en torno al llamado Paseo de la Navidad, un corredor festivo que une Plaza de España con el Parque de Adoratrices y que reunirá atracciones, talleres, artesanía, pista de hielo y espacios para Papá Noel y los Reyes Magos, convirtiendo el centro de la ciudad en un gran escenario navideño.

Además, desde este mismo martes se van a distribuir 70.000 programas impresos de todos estos actos -la cifra más alta hasta la fecha- que también podrán recogerse en edificios municipales, centros sociales y espacios culturales, y que, además, ya está disponible en la web del Ayuntamiento.

AÑO NUEVO CON VERBENA Y DRONES, Y UN 6 DE ENERO INÉDITO

La madrugada del 1 de enero incorporará por primera vez una verbena de Año Nuevo amenizada por el grupo local Eslabón, mientras que los días 27 y 28 de diciembre se han ampliado los espectáculos de drones en el Parque de Adoratrices, que este año contarán con dos pases distintos por jornada.

El cierre de la Navidad ha reservado otra novedad: un el espectáculo muy especial de la mano del Grupo Cantajuegos, en la Plaza de Toros el 6 de enero por la tarde, con entrada solidaria, que pondrá el broche perfecto a la programación.

Y la propuesta para el público más joven se refuerza también incorporando nuevos formatos y escenarios para que los más pequeños vivan una Navidad "a lo grande".

Así, otra de las grandes novedades será la ampliación de espectáculos bajo la carpa de la Concordia, donde se han programado funciones diseñadas específicamente para público familiar, incluido el show gratuito de "Las Guerreras K-pop" el día 23

A ello se suma el reforzado encuentro con Papá Noel y los Reyes Magos en el Paseo de la Navidad, junto al tradicional Tren de la Navidad, que desde el 20 de diciembre recorrerá de forma gratuita el centro de la ciudad convirtiéndose en otra de las atracciones estrella de los más pequeños.

UNA CABALGATA MÁS AMPLIA, MÁS VISTOSA Y CON FIESTA EN LA PLAZA DE TOROS

La Cabalgata de Reyes del día 5 llegará cargada de estrenos. Se adelanta su inicio a las 17.30 horas y partirá por primera vez del Paseo de la Estación para permitir más aforo y mejorar la visibilidad.

La comitiva, que incorpora camellos y caballos, culminará en una gran fiesta final en la Plaza de Toros, con luz, sonido y pantalla gigante para dar la bienvenida a Sus Majestades de Oriente.

En conjunto, la alcaldesa y el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, han presentado un programa "amplio, inclusivo, seguro y pensado para dinamizar la ciudad", que sigue apostando por unir tradición, innovación, ilusión y emoción en uno de los momentos más esperados del año. "Guadalajara volverá a latir con fuerza esta Navidad", ha concluido la alcaldesa.