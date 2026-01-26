Guadalajara exige a la Junta cumplir "de inmediato" el auto del Fuerte y avisa de acciones al mínimo incumplimiento

El concejal de Urbanismo de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla "de inmediato" el auto judicial que le obliga a iniciar la rehabilitación del Fuerte de San Francisco y ha advertido de que actuará "a la mínima" que se produzca un incumplimiento, recurriendo a la vía que haya que emprender, sin descargar la penal.

Así lo ha señalado este lunes el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, en una comparecencia institucional convocada para responder a las "declaraciones infames" realizadas recientemente por la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García, a la que ha acusado de "mentir", "manipular" y "chantajear" a Guadalajara para "tapar las vergüenzas" del Gobierno regional.

Esteban ha anunciado un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del calendario judicial. "Vamos a pedir de inmediato que se nos notifique quién es el funcionario o la autoridad responsable de impulsar estos expedientes y, a la mínima que haya un incumplimiento, actuaremos. Y si tiene que ser por la vía penal, será la vía penal", ha advertido.

Ha subrayado que la rehabilitación del Fuerte "no es algo graciable" ni una cuestión de voluntad política, sino una obligación legal derivada del convenio firmado en 2004, cuando el Ayuntamiento renunció a los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a cambio de que la Junta rehabilitara todos los edificios del complejo de San Francisco. "No les vamos a dar las gracias por acatar una sentencia. La rehabilitación del Fuerte de San Francisco es una obligación que se ha incumplido de manera reiterada", ha afirmado.

DOS CONDENAS Y UN AUTO CON PLAZOS

El edil ha recordado que la Junta ha sido condenada en dos ocasiones por este asunto. La primera, mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) dictada en 2017 y firme en 2018, tras una denuncia del anterior Gobierno municipal del PP.

La segunda, a través de un auto judicial reciente, dictado a raíz de una iniciativa de ejecución de sentencia promovida por el actual Ejecutivo local (PP y Vox). Según ha señalado, el juez constata un "reiterado incumplimiento desde hace más de siete años" y que esa inacción ha provocado "graves daños en las edificaciones".

"Hoy la Junta no va a cumplir porque quiera, sino porque hay un auto derivado de una sentencia que les obliga", ha insistido. El auto fija plazos concretos: en el plazo de un mes deben licitarse las obras de la nave de Forja (biblioteca municipal), la nave de Cerrajería (escuelas municipales), las demoliciones de edificaciones incompatibles y el desalojo de las viviendas; y en cuatro meses deben redactarse los proyectos del resto de inmuebles conforme al anexo del convenio de 2010, que fija los usos de cada espacio, ha recordado.

"MENTIRAS" SOBRE LA CIUDAD DEL CINE EL CAMPUS DE FP

El concejal ha dedicado buena parte de su intervención a desmentir lo que ha calificado como "dos grandes mentiras" de la delegada de la Junta. En relación con la Ciudad del Cine, ha negado "rotundamente" que el Ayuntamiento renunciara al proyecto y ha explicado que informes municipales acreditaron que no era viable en el Fuerte, por lo que el pleno ofreció una alternativa en Villaflores.

"Jamás este Ayuntamiento renunció a la Ciudad del Cine. Lo que hubo fue un chantaje en toda regla: o en el Fuerte de San Francisco o en ningún sitio, y se la llevaron a Toledo", ha denunciado, añadiendo que el proyecto pretendía "evadir y ahorrarse 23 millones de euros" de inversión en la rehabilitación de las naves.

Sobre el campus integrado de Formación Profesional, Esteban ha asegurado que "nunca se presentó ningún proyecto formal" en el Ayuntamiento y ha calificado de "mentira" la excusa de la falta de planimetría. "La planimetría del Fuerte forma parte del Plan de Singular Interés redactado y aprobado por la propia Junta y está publicada en su web", ha señalado.

Además, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de llevarse el centro de FP a Azuqueca de Henares tras perder el PSOE el gobierno municipal. "Eso se llama ser unos sectarios", ha afirmado.

"CARADURAS" y "FALTA DE VERGÜENZA"

En su exposición, el teniente de alcalde de Urbanismo ha endurecido el tono contra la delegada y contra el Gobierno regional, a los que ha acusado de tratar a Guadalajara como "el patito feo". "Son unos caraduras, no tienen vergüenza y deberían pedir perdón a Guadalajara. Si tuvieran dignidad, el señor Page y el señor Rojo pedirían perdón y se marcharían a su casa", ha espetado.

Finalmente, ha reiterado que el Ayuntamiento no aceptará "convenios de distracción" que alteren los usos fijados judicialmente y ha recordado que, si la Junta quiere desarrollar otros proyectos como un campus de FP, "hay parcelas dotacionales de sobra en la ciudad".

"De lo demás, encantados de hablar, pero ahora no hay que distraerse: la Junta tiene que rehabilitar el Fuerte en los términos y plazos que dice el auto del TSJCM", ha concluido.