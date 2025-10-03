Guadalajara fomentará proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética tras lograr 12 millones de euros del Feder

Archivo - Guarinos presenta la estrategia para transformar Guadalajara, que aspira a recibir 20 millones de los fondos europeos - AYTO GUADALAJARA - Archivo

GUADALAJARA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha sido seleccionado en la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos para conseguir una asignación de 12.156.122 euros, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa de Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027.

Estos fondos europeos permitirán al consistorio acometer actuaciones integradas que transformarán la ciudad, mejorando la calidad de vida de los guadalajareños, fomentando la sostenibilidad, la eficiencia energética y la cohesión territorial, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha valorado muy positivamente este logro, que "reconoce el trabajo serio, riguroso y comprometido del equipo de Gobierno municipal y de todo el personal del Ayuntamiento de Guadalajara que ha trabajado en equipo de forma rigurosa en la planificación de proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad".

Guarinos ha destacado que "estos 12 millones de euros son una muestra de confianza en la buena gestión de los fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, así como una oportunidad histórica para avanzar hacia una Guadalajara más moderna, sostenible y conectada".

Los proyectos presentados por el Ayuntamiento han superado "los exigentes criterios de evaluación" establecidos por la Comisión de Valoración, obteniendo una calificación superior a 50 puntos, lo que ha permitido su inclusión entre los planes seleccionados en Castilla-La Mancha.

La ayuda Feder cubrirá el 85% de la inversión pública prevista, que asciende a 14.301.320 euros, y se destinará a actuaciones que abarcan desde la rehabilitación de espacios urbanos hasta la mejora de la movilidad sostenible, la digitalización de servicios públicos y la eficiencia energética.

Con esta resolución provisional, el Ayuntamiento de Guadalajara inicia el camino hacia la ejecución de un plan ambicioso que marcará un "antes y un después" en el desarrollo urbano y en la mejora de la ciudad, en el que ya se ha estado trabajando anticipadamente con la redacción de proyectos.

En definitiva, "un gran día y una gran noticia para la ciudad de Guadalajara".

La alcaldesa ha trasladado su reconocimiento y gratitud al gran equipo de profesionales que tiene el ayuntamiento, en general, y especialmente al Área de Infraestructuras y al teniente de alcalde responsable de la misma, Santiago López Pomeda.