Guadalajara "humanizará" el eje de la calle Cardenal González con más de 10 millones de euros

GUADALAJARA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado el proyecto de obras de humanización del eje de la calle Cardenal González de Mendoza y el entorno del Santuario de la Virgen de la Antigua, una actuación estratégica incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad que supondrá una profunda transformación urbana, ambiental y social de este espacio, con una inversión cercana a los 10 millones de euros, de los que una parte está cofinanciada con fondos europeos Feder a proyectos EDIL.

En la presentación han participado también el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban; el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda; el jefe del Área de Infraestructuras, Enrique Jiménez; y el responsable técnico de Parques y Jardines, Alberto Trillo.

Según informa el Consistorio, el proyecto actuará sobre un entorno de especial relevancia urbana y patrimonial, conectado con el Santuario de la Virgen de la Antigua, la Cuesta del Matadero, el Museo Francisco Sobrino y el Parque de Sor María Lovelle, "transformando una zona actualmente concebida como espacio de paso en un auténtico eje de convivencia y encuentro ciudadano", ha resaltado la alcaldesa.

Para ello se incrementarán las superficies peatonales, se ampliarán las aceras conforme a la normativa de accesibilidad y se crearán nuevos espacios estanciales, incluyendo una plataforma elevada con vistas al Santuario y zonas destinadas al descanso, el juego y la actividad física al aire libre.

Entre las mejoras previstas destaca también una nueva rampa accesible que permitirá conectar distintos niveles urbanos y facilitar el acceso de personas con movilidad reducida hasta el entorno de la Virgen de la Antigua.

RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS

Uno de los aspectos más importantes del proyecto será la renovación de las infraestructuras ocultas bajo la superficie, red de saneamiento, agua yalumbrado y todos los servicios existentes, supone alrededor de un 35 de la inversión de este proyecto una actuación que supondrá aproximadamente el 35% de la inversión total.

Según ha detallado el jefe del Área de Infraestructuras, Enrique Jiménez, se renovarán completamente las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público de una amplia cuenca urbana que da servicio a zonas como Avenida de Castilla, calle Sigüenza, Paseo de las Cruces y el entorno de Casas del Rey, solucionando problemas de capacidad y envejecimiento acumulados durante décadas.

Además, se modernizarán las redes existentes, incluyendo la sustitución de antiguas conducciones, la instalación de alumbrado LED de alta eficiencia energética y la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) para mejorar la gestión del agua de lluvia, prevenir inundaciones y aumentar la resiliencia climática del entorno.

UNA APUESTA "SIN PRECEDENTES" POR LA INFRAESTRUCTURA VERDE

El responsable técnico de Parques y Jardines, Alberto Trillo, ha destacado que la actuación está plenamente alineada con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad y con el Plan Director del Arbolado Urbano aprobado en 2025.

El proyecto contempla una de las mayores inversiones realizadas hasta la fecha en jardinería y riego urbano en Guadalajara, con una dotación específica de 660.000 euros.

La intervención supondrá la rehabilitación integral de zonas verdes degradadas, como el Parque de Sor María Lovelle, la creación de nuevos parterres y espacios ajardinados y la incorporación de cerca de 10.000 unidades de arbustos, herbáceas, tapizantes y trepadoras distribuidas en una superficie próxima a los 3.000 metros cuadrados.

Asimismo, se plantarán 100 nuevos árboles de 17 especies diferentes, que se sumarán a los ejemplares que se conservan actualmente, alcanzando un total de 31 especies arbóreas presentes en el entorno, incrementando la biodiversidad y mejorando la adaptación al cambio climático.

El técnico explicó que la revisión del arbolado se ha realizado ejemplar por ejemplar mediante un inventario exhaustivo, manteniendo los 44 árboles que presentan un estado adecuado y sustituyendo aquellos afectados por patologías, problemas estructurales, envejecimiento o pertenecientes a especies invasoras o poco compatibles con los criterios actuales de jardinería urbana.

El proyecto incorpora también nuevos elementos de mobiliario urbano, áreas de descanso, fuentes transitables y espacios destinados al ocio infantil y al ejercicio físico, con una inversión de 1,7 millones de euros en mobiliario urbano, de los cuales 220.000 euros corresponderán exclusivamente a zonas infantiles y de ejercicio

La actuación forma parte de la estrategia de transformación urbana impulsada por el Ayuntamiento de Guadalajara, junto a los proyectos de la Avenida del Ejército, el Paseo de las Cruces y el Alcázar Real, dentro de una planificación que ha permitido a la ciudad obtener 12,1 millones de euros de financiación europea, la máxima cuantía concedida a los municipios beneficiarios.

"Estamos ante una oportunidad histórica para transformar Guadalajara, revitalizar nuestro casco histórico y construir una ciudad más humana, más accesible, más verde y sostenible", ha señalado la alcaldesa.

Según ha indicado el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, el objetivo es crear espacios más amables, accesibles y disfrutables para todos los ciudadanos, alineados con las directrices europeas de sostenibilidad urbana, convivencia comunitaria y mejora de la calidad de vida.

Con este proyecto, que se complementará con el futuro Jardín Terapéutico previsto entre Alvar Fáñez y la Huerta de San Antonio, el Ayuntamiento continúa avanzando en su objetivo de revitalizar el casco histórico, mejorar los barrios colindantes y construir una ciudad más sostenible, accesible y preparada para los retos del futuro.