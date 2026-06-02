Guadalajara invertirá 500.000 euros en transformar La Chopera en el nuevo Parque de la Aeroestación

Presentación del nuevo parque infantil de La Chopera en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá cerca de 500.000 euros en la remodelación integral de la zona infantil del parque de La Chopera, que pasará a denominarse Parque Infantil de la Aeroestación y rendirá homenaje a la historia aeronáutica de la ciudad mediante un espacio temático destinado al ocio y la divulgación.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, han presentado este martes el proyecto, cuya licitación está prevista para las próximas semanas. Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses desde su adjudicación y la previsión municipal es que el nuevo parque pueda estar operativo la próxima primavera.

Esta actuación afectará a una superficie de entre 800 y 900 metros cuadrados y supondrá la mayor inversión actual del Ayuntamiento en áreas infantiles. El proyecto incluirá cuatro grandes estructuras de juego inspiradas en hitos de la historia de la aviación vinculada a Guadalajara: una réplica del avión Cuatro Vientos, un dirigible de Torres Quevedo, un globo de aerostación y una torre de avistamiento que evocará la considerada primera torre de control del mundo.

Además, contempla la renovación completa del pavimento, la mejora de la iluminación, la plantación de nuevo arbolado y la sustitución del mobiliario urbano. Entre las novedades figura también la construcción de un quiosco, una demanda trasladada por los vecinos y usuarios del parque, cuya gestión saldrá posteriormente a licitación pública para su explotación hostelera.

Durante la presentación, Guarinos ha enmarcado esta actuación en la estrategia municipal de mejora de espacios públicos y áreas infantiles, mientras que Alguacil ha destacado el carácter integral de una intervención que busca combinar juego, accesibilidad y divulgación histórica.

Por otro lado, ambos responsables municipales valoraron positivamente las primeras 48 horas de funcionamiento de la nueva regulación del estacionamiento en la ciudad. Según han indicado a preguntas de los periodista, los parquímetros operan con normalidad y no se han registrado incidencias relevantes ni un volumen significativo de reclamaciones por parte de los usuarios.