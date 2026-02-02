Guadalajara limita accesos al Paseo Fluvial ante el aviso de umbral naranja por incremento del caudal del río Henares

Crecida del río Henares. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de la limitación temporal de accesos al Paseo Fluvial en las zonas inundables, tras registrarse un incremento del caudal del río Henares a su paso por la ciudad durante las últimas horas, con umbral naranja en sus aforos según se registra en los datos en tiempo real del sistema de información de la Confederación Hidrográfica (SAIHTajo).

Los servicios municipales mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución del río y de los umbrales de alerta y están atentos a la información que se pueda derivar de los organismos competentes.

Como medida preventiva, se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y no acercarse a las márgenes del río ni a zonas inundables, así como respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de Policía Local y Protección Civil.

El Ayuntamiento, en un comunicado, recuerda que estas actuaciones se adoptan para garantizar la seguridad de los vecinos y se mantendrán mientras persista la situación de riesgo.