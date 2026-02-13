Guadalajara mantiene activado el Platemun por el estado del río Henares y cerrará los parques este sábado

Cecopal en Guadalajara - AY GUADALAJARA/IVAN SERRANO

GUADALAJARA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de que continúa activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta, debido a que el cauce del río Henares se mantiene en umbral rojo, lo que implica una situación de potencial peligro.

La previsión meteorológica apunta a una posible mejoría en los próximos días en cuanto a las precipitaciones, aunque no se descartan desembalses en presas como Alcorlo o Beleña, por lo que se mantienen las medidas de vigilancia y prevención, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La zona próxima al río continúa acordonada y con acceso restringido, debido a la presencia de áreas inundadas. La Policía Local, junto con Bomberos y Protección Civil, mantiene un operativo permanente para garantizar la seguridad y actuar ante cualquier incidencia.

CIERRE DE PARQUES

Durante la mañana de este viernes se ha reunido el Cecopal, órgano responsable de la coordinación de emergencias, que ha ratificado la necesidad de mantener el nivel de alerta en la ciudad. La alcaldesa ha agradecido el trabajo de todos los servicios municipales y la colaboración ciudadana, pidiendo prudencia, evitar riesgos y mantener la tranquilidad, ya que "estamos preparados para intervenir y resolver cualquier problema que pueda producirse".

Por otra parte, ante la previsión emitida para este sábado, 14 de febrero, por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Guadalajara, el Ayuntamiento ha decretado el cierre preventivo de las principales zonas de arbolado de la ciudad entre las 6.00 y las 18.00 horas, con posibilidad de actualización según evolucione la situación.

El decreto advierte del riesgo de caída de ramas y árboles, motivo por el que se intensificará la señalización y el balizamiento por parte de la Policía Local.

Entre las medidas adoptadas, destaca especialmente que además de los parques el zoo municipal permanecerá cerrado al público durante todo el fin de semana, con el fin de preservar la seguridad de visitantes y trabajadores.

También se modifica el recorrido previsto para el desfile del Concurso de Disfraces de Carnaval de adulto, que en principio iba a partir desde el parque Adoratrices.

Así, este sábado realizará su concentración a las 17.30 horas en la plaza de Santa María y discurrirá por las calles Ramón y Cajal, la Carrera y calle Mayor hasta la plaza Mayor, para evitar zonas de arbolado.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía evitar el tránsito innecesario por zonas arboladas o parques de la ciudad durante las horas de mayor riesgo.