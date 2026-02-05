Guadalajara mantiene vigilancia permanente ante la crecida del Henares y activa los protocolos de prevención

GUADALAJARA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación del río Henares a su paso por la capital alcarreña mantiene vigilantes a las autoridades municipales. Aunque el nivel actual de crecida se sitúa en alerta naranja, la evolución del caudal coloca al municipio muy cerca del nivel rojo, lo que obligaría a activar de inmediato el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

Así lo ha explicado el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, quien ha subrayado que el Ayuntamiento lleva "bastantes días vigilando de forma intensiva la evolución de la crecida" y que, por el momento, "se mantiene de forma constante la vigilancia y estamos preparados para esa activación en cualquier momento".

Según López Pomeda, aunque todavía existe margen y no se han producido grandes inundaciones, la situación puede cambiar "minuto a minuto", especialmente si se producen desembalses de los pantanos, un factor que ahora mismo genera más preocupación que la propia lluvia.

De hecho, tal y como ha relatado, el azud de Humanes ya se encuentra en nivel rojo, mientras que el Henares en la capital sigue muy próximo a alcanzarlo. En paralelo, el concejal de Seguridad, Chema Antón, ha detallado el amplio dispositivo preventivo desplegado en la ribera del río.

Según ha señalado a varios medios, la Policía Local mantiene patrullas permanentes durante todos los turnos del día, se han instalado vallas y balizamientos para impedir el acceso a zonas de riesgo y los equipos de emergencia permanecen en contacto continuo para intervenir de inmediato si la situación se agrava.

Antón ha señalado que el caudal está descendiendo de forma paulatina y controlada, gracias a una gestión progresiva de los embalses, lo que permite mantener por ahora una situación de estabilidad vigilada. No obstante, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de extremar la precaución y evitar acercarse al cauce.

Desde el Consistorio se recalca que todos los servicios municipales y empresas adjudicatarias están en preaviso, con los planes de emergencia listos para activarse si se alcanza el nivel rojo. "El Ayuntamiento estará a la altura", ha remarcado por su parte López Pomeda, recordando la experiencia del año pasado y apelando a la responsabilidad ciudadana mientras se sigue muy de cerca la evolución del río.