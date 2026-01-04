Guadalajara se prepara ante el aviso amarillo por nevadas para la madrugada de este lunes

El Ayuntamiento De Guadalajara Activa De Forma Preventiva El Plan De Inclemencias Invernales - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha activado de forma preventiva el Plan de Inclemencias Invernales hasta el 6 de enero, ante el aviso amarillo sobre Guadalajara, a partir de las 00.00 horas y hasta las 9.59 del 5 de enero, con acumulación de nieve en 24 horas de 2 centímetros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, ante la interacción de la borrasca fría aislada Francis.

Según informa el Consistorio, todos los dispositivos se encuentran en aviso preventivo por si tuvieran que activarse si empeoran las previsiones meteorológicas.

Este dispositivo está diseñado para garantiza la movilidad y los servicios públicos discurran con la mayor normalidad posible, estando preparados para actuar con rapidez ante cualquier incidencia o para despejar las vías urbanas críticas si fuera preciso.

En este sentido, el equipo de Gobierno también a la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía, recordando la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Asegura que es importante evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, previamente deberán informarse sobre el estado de la vía y la previsión meteorológica.

De igual modo, aconseja tener especial cuidado con las placas de hielo, ya que resulta difícil determinar en qué lugar de la vía pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales.