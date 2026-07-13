Guadalajara prepara una parcela de Aguas Vivas como principal espacio de observación para el eclipse total de Sol

Junta Local de Seguridad de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Guadalajara se ha reunido este lunes en el Ayuntamiento de Guadalajara para abordar la coordinación administrativa, de seguridad, emergencias y movilidad con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que convertirá a Guadalajara en uno de los enclaves privilegiados para su observación.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos, y ha contado con la participación del segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban; el tercer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Santiago López Pomeda y concejal de Seguridad Ciudadana, Chema Antón; así como representantes de la Dirección General de Tráfico, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y de otras administraciones.

Durante el encuentro se han analizado las necesidades organizativas derivadas de la afluencia masiva de visitantes que se espera con motivo de este fenómeno astronómico, considerado uno de los acontecimientos científicos y turísticos más relevantes de los próximos años, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa ha destacado la importancia de una planificación anticipada y coordinada entre todas las administraciones y cuerpos implicados para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de una jornada que situará a Guadalajara en el foco nacional e internacional. "Estamos trabajando con tiempo y de forma conjunta para que Guadalajara esté preparada para recibir a miles de personas y para que todos puedan disfrutar de este acontecimiento único con las máximas garantías de seguridad y organización", ha señalado.

ESPACIO DE OBSERVACIÓN EN AGUAS VIVAS

Entre los asuntos abordados en la reunión figura la habilitación de la zona de Aguas Vivas como principal espacio de observación pública preferente en la ciudad, por reunir las condiciones óptimas de visibilidad, capacidad y seguridad para acoger a un gran número de asistentes. Se trata de la parcela donde habitualmente se celebran los fuegos artificiales en las Ferias y Fiestas, situada entre Calle de la Callera-Avenida del Vado y las Terreras del Henares, que puede recibir en torno a 10.000 personas.

Asimismo, se está trabajando en el diseño de los dispositivos especiales de tráfico y movilidad, que contemplan la habilitación de zonas de aparcamiento en el Paseo del Ocio y la puesta en marcha de servicios de autobuses lanzadera gratuitos, para facilitar los desplazamientos hasta el lugar de observación, desde las 17 a las 22 horas, que partirán del Paseo del ocio y tendrán parada en la Plaza de SantoDomingo, para minimizar los problemas de circulación que puedan registrarse en los accesos a la ciudad, especialmente en el entorno de la A-2.

Los participantes en la Junta Local de Seguridad han coincidido en la necesidad de promover el uso del transporte público, dado que la zona de observación prevista se encuentra además próxima a la Estación de Autobuses y a la estación de Cercanías de Guadalajara.

Durante la reunión también se han repasado las medidas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los visitantes para garantizar una observación segura del eclipse.

En este sentido, se recuerda que nunca debe observarse el sol directamente sin protección adecuada y que será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, certificadas bajo la norma ISO 12312-2 y con marcado CE, evitando en todo caso el uso de gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o cualquier otro sistema no homologado.

Igualmente, se recomienda acudir preparado para las altas temperaturas propias del mes de agosto, llevando agua, protección solar, gorra y otros elementos que faciliten una estancia cómoda durante las horas previas al eclipse.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA GUADALAJARA

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible en una amplia franja del territorio nacional, situándose Guadalajara y gran parte de la provincia dentro de la zona de totalidad, donde podrá contemplarse el momento más espectacular del fenómeno. La fase parcial comenzará sobre las 19.30, la fase de totalidad se alcanzará a las 20.31 hora local y durará 1 minuto y 8 segundos.

Este acontecimiento supondrá una oportunidad excepcional para mostrar al mundo el patrimonio, la historia, la cultura y la gastronomía de Guadalajara, y se espera que atraiga a numerosos visitantes nacionales e internacionales y que genere un importante impacto turístico y económico para la ciudad.