Guadalajara presume de la Navidad "más masiva que se recuerda" y toma nota tras el fallo de la carroza de Gaspar

Guadalajara adelanta las campanadas para los más pequeños en la Plaza Mayor

GUADALAJARA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha calificado de "muy satisfactorio" el balance de la campaña de Navidad 2025/2026, que ha definido como "unas Navidades muy participativas, incluso las más masivas de los últimos años", con calles, plazas y recintos "completamente llenos" durante todo el periodo festivo.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, donde ha explicado que la programación se diseñó "con el objetivo muy claro de llenar Guadalajara de actividad, de ilusión y de una programación cuidada, pensando especialmente en las familias, en los niños y también en el impulso del comercio y de la hostelería local".

Según los datos aportados, se han desarrollado más de 100 actividades repartidas por toda la ciudad, incluidos los barrios. Entre los principales hitos, López Pomeda ha destacado el alumbrado navideño, que ha alcanzado "la mejor iluminación que se recuerda en Guadalajara", con ampliaciones a nuevas zonas y la recuperación de otras vías, además del gran árbol de la plaza de España, frente al Palacio del Infantado, que ha sido "una estampa navideña única y una de las más fotografiadas de esta Navidad".

Uno de los principales reclamos ha sido el belén monumental de la plaza Mayor, que, según ha dicho, ha recibido 40.562 visitantes frente a los 25.942 del año anterior. "A mí personalmente me ha parecido muy majestuoso, rompedor y muy numeroso, con ese espacio de visualización en 360 grados", ha afirmado el edil, que ha felicitado a la Asociación de Belenistas.

También ha subrayado el uso de la pista de hielo por más de 8.600 personas, los cerca de 7.000 pasajeros del tren navideño, el videomapping en el Palacio del Infantado, con entre 800 y 1.000 espectadores por pase, y el espectáculo de drones en el parque de Adoratrices, que congregó a miles de vecinos.

En cuanto a los tradicionales vermús de Nochebuena y Nochevieja, ha destacado la coordinación de los hosteleros de las plazas de San Esteban y Prim para ofrecer una música común "para dar armonía y seguridad".

Asimismo, ha puesto en valor la programación cultural y deportiva, con eventos como la San Silvestre, la Copa de España de Voleibol o el Torneo Internacional de Fútbol Sala, que contribuyeron a incrementar la ocupación hotelera, así como el concierto solidario de Cantajuegos del día de Reyes, del que ha dicho que fue "una tarde de Reyes que nunca habíamos visto así en Guadalajara".

INCIDENTE EN LA CARROZA DE GASPAR

Durante su intervención, y a preguntas de los medios, López Pomeda se ha referido al incidente ocurrido en la Cabalgata de Reyes con la carroza del Rey Gaspar.

"El motor tuvo un fallo mecánico y no se pudo arreglar al no disponer de las piezas necesarias", ha explicado, precisando que el vehículo había sido probado y transportado sin problemas esa misma mañana.

Como consecuencia, Gaspar realizó el recorrido a pie, algo que, según el concejal, "permitió que pudiera acercarse muchísimo más a los niños, uno de los gestos más llamativos de esta edición".

Preguntado por las quejas relativas al vallado de seguridad de la Cabalgata, con 3,5 kilómetros de vallas, el edil ha reconocido que "puede dificultar puntualmente el tránsito peatonal o el acceso a algunos portales y comercios", aunque ha insistido en que "prima el criterio de la seguridad", avanzando que se estudiará cómo habilitar pasos controlados para mejorar la movilidad en futuras ediciones.

AUTOCRÍTICA Y MEJORAS

López Pomeda ha realizado una autocrítica constructiva, señalando áreas de mejora como la posible ampliación de la carpa del parque de la Concordia, que "se quedó pequeña" en algunos eventos; la revisión de las carrozas de la Cabalgata para prevenir fallos mecánicos; la optimización de los pasos peatonales en los dispositivos de seguridad; y la mejora en la distribución de los programas en papel, pese a que la tirada se incrementó hasta los 70.000 ejemplares.

En materia de limpieza, ha destacado el dispositivo especial activado durante los días de mayor afluencia, especialmente los vermús del 24 y 31 de diciembre, en los que se retiraron 54 toneladas de residuos y se dejaron las zonas limpias en menos de dos horas.

El concejal ha cerrado el balance agradeciendo "a todos los vecinos su participación, su compromiso ejemplar y el ambiente tan positivo que hemos vivido en Guadalajara", así como a los servicios municipales, cuerpos de seguridad, voluntarios, asociaciones y empresas implicadas, y ha anunciado que el Ayuntamiento ya trabaja en los preparativos del próximo Carnaval.