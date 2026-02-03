Guadalajara refuerza su control de plagas con un plan intensivo para aves urbanas y otro para insectos y roedores

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Alguacil. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Alguacil, ha presentado este martes el nuevo contrato de gestión integral de plagas, "un contrato más eficiente, más eficaz y mejor adaptado a las necesidades reales de la ciudad".

La principal novedad es su división en dos lotes, uno centrado en insectos y roedores, y otro dedicado exclusivamente al control de aves. "Lo hacemos así porque las aves se han convertido en uno de los problemas que más preocupan a los vecinos, tanto por razones de salubridad como de limpieza", ha explicado Alguacil, según ha informado el Ayuntamiento guadalajareño en nota de prensa.

Alguacil ha detallado que el primer lote incluirá todos los trabajos preventivos y correctivos para el control de cucarachas, incluida la cucaracha americana, que ha definido como "una especie emergente en toda Europa, más difícil de combatir y que además vuela", así como mosquitos, moscas, avispas, abejas, arácnidos como garrapatas y ácaros y roedores como la rata gris, la rata negra y el ratón.

En cuanto al lote dedicado a aves, el concejal ha subrayado que la ciudad mantiene un censo estimado de entre 15.000 y 20.000 palomas, una cifra que ve "aún elevada para una ciudad como Guadalajara". La densidad recomendable sería de 40 palomas por kilómetro cuadrado y en Guadalajara se sitúa sobre 200. "Cada paloma puede generar cerca de once kilos de excrementos al año, imaginen lo que supone para nuestras calles y edificios", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en los últimos años se ha logrado reducir de forma considerable la población respecto a los picos registrados en la década pasada.

En este sentido, el edil ha avanzado que, con este nuevo contrato, se llevará a cabo un diagnóstico actualizado de la situación en toda la ciudad, con especial atención a los barrios donde más presencia se detecta actualmente. "En las palomas hemos notado un cambio claro: antes estaban concentradas en el casco histórico y ahora se están desplazando hacia Aguas Vivas y Los Valles", ha explicado.

También ha indicado que el Ayuntamiento mantendrá un sistema de capturas en vivo mediante jaulas ubicadas en cubiertas de edificios municipales y que, como novedad, se ofrecerá este servicio también a las comunidades de propietarios que quieran adherirse voluntariamente. "Será un servicio gratuito. Los técnicos revisarán cada caso y donde podamos colaborar, colaboraremos", ha afirmado.

Alguacil ha confirmado que el contrato incluye asimismo abatimientos en recintos controlados mediante cabina de aire comprimido y, en el caso de la paloma torcaz, abatimientos con escopeta en terrenos rústicos del entorno de la ciudad.

También se continuará con actuaciones específicas contra especies invasoras, como la cotorra argentina, "muy controlada en Guadalajara y prácticamente erradicada gracias al trabajo realizado en los últimos años".

El concejal ha destacado que todas las capturas serán sometidas a análisis veterinarios para vigilar el estado sanitario de las poblaciones, recordando que "las palomas son conocidas como las ratas voladoras y pueden transmitir numerosas enfermedades". Además, se incluirá un sistema reforzado de gestión y tratamiento de todas las reclamaciones que lleguen al Ayuntamiento.

AUMENTO DE MÁS DE 50.000 EUROS

La inversión total del contrato aumenta en más de 50.000 euros respecto al anterior. El lote de insectos y roedores alcanza los 107.787 euros, mientras que el especializado en aves asciende a 108.174 euros, ambos con una duración de dos años prorrogables otros dos. "Sabemos que es un problema que preocupa a los vecinos y debemos actuar en consecuencia", ha afirmado.

Durante la presentación, el concejal ha ofrecido también los datos de avisos registrados en 2025, indicando que se recibieron 161 avisos por roedores, 109 por cucarachas y 45 por avispas, mientras que los avisos por garrapatas fueron "mínimos", con solo 5.

La mayor parte de las incidencias por roedores y cucarachas se concentran en el casco histórico, "donde la antigüedad de las galerías y el tipo de infraestructuras hace más probable la presencia de este tipo de plagas".

Alguacil ha concluido que todas estas medidas permitirán "avanzar hacia un sistema de control de plagas más moderno, especializado y ajustado a la realidad de la ciudad", con el objetivo de mejorar la salubridad y la calidad de vida de los vecinos.