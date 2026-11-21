Guadalajara rinde homenaje a seis de sus deportistas y reúne sus historias en una de las entradas del Palacio Multiusos - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha rendido homenaje a seis deportistas de la ciudad incorporando sus fotografías y sus principales logros deportivos en una de las zonas de acceso al Palacio Multiusos, una iniciativa municipal que busca reconocer públicamente a quienes han contribuido, con su esfuerzo y trayectoria, a engrandecer el deporte de Guadalajara.

El homenaje se ha celebrado este sábado durante una pausa del Campeonato de España de Kenpo. Cada homenajeado ha recibido una placa y un cuadro con su retrato y los principales hitos de su carrera, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa, Ana Guarinos, junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga y el concejal de Seguridad, Chema Antón, ha acompañado a los homenajeados en este reconocimiento, que supone la creación del tercer "Muro de la Fama" deportivo de la ciudad, después de los instalados en las Pistas de Atletismo de la Fuente de la Niña y en la piscina municipal Sonia Reyes.

Los nuevos protagonistas de este espacio son María Teresa Nadal Romeral (gimnasia rítmica), Miguel Moratilla García (esgrima), Emilio Mínguez comunicacion@aytoguadajara.es Caballero (kenpo), Beatriz Gómez Hermosilla (tiro con arco), Lydia García Auñón (taekwondo), Vanesa Majuelo de la Roja (tiro olímpico).

Ana Guarinos ha felicitado a los seis deportistas y ha subrayado que este reconocimiento va mucho más allá de sus medallas y títulos: "Detrás de cada logro hay muchísimas horas de entrenamiento, sacrificios, esfuerzo y renuncias. Las medallas son importantes, pero todo lo que hay detrás tiene todavía más valor".

La alcaldesa ha señalado también que estos espacios pretenden mantener viva la memoria deportiva de la ciudad y, especialmente, servir de inspiración a las nuevas generaciones.

"Queremos que los niños y jóvenes que vengan aquí a entrenar puedan mirar estas fotografías y pensar que ellos también pueden llegar lejos.

Los referentes importan, y conocer el camino de quienes lo han conseguido puede ser el primer impulso para perseguir sus propios sueños", ha indicado.

SEIS TRAYECTORIAS DEL DEPORTE DE GUADALAJARA

Mayte Nadal Romeral ha dedicado su vida a la gimnasia rítmica, a la formación de entrenadores y al trabajo de los jueces. Presidió la Escuela Nacional de Entrenadores, el Comité de Jueces y el Comité Nacional de Gimnasia Rítmica. Su trayectoria le ha valido la Gran Cruz al Mérito Gimnástico, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha y el reconocimiento del Ayuntamiento de Guadalajara por toda una vida dedicada al deporte.

Miguel Moratilla García conquistó en esgrima tres campeonatos de España sénior consecutivos por equipos, en 2012, 2013 y 2014. Ese último año fue subcampeón de Europa por equipos. En la competición individual logró la plata nacional en 2012 y volvió al podio con dos bronces, en 2015 y 2022.

Emilio Mínguez Caballero reunió cinco títulos mundiales de kenpo en tres años. Fue campeón del mundo de defensa personal masculina en 2017, 2018 y 2019, y sumó el título mundial en la modalidad mixta en 2018 y 2019. A ese palmarés se añaden dos títulos europeos en defensa personal masculina.

Beatriz Gómez Hermosilla consiguió diecisiete medallas en los campeonatos de España de tiro con arco, ocho de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. Fue cuatro veces plusmarquista nacional y ganó en cuatro ocasiones los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Cuenta con la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y el título de Maestra Arquera.

Lydia García Auñón fue campeona de España de taekwondo en las categorías cadete, júnior, sub-21 y sénior. En 2015 alcanzó el subcampeonato del mundo júnior y ganó el Campeonato de Europa júnior por clubes. Ya en categoría sénior conquistó tres títulos nacionales individuales y el Open Internacional de París.

Vanesa Majuelo de la Roja se proclamó tres veces campeona del mundo de foso universal, en Chipre en 2004, en Tánger en 2007 y en la localidad francesa de Ychoux en 2011. También ganó dos campeonatos de Europa de esa modalidad, en Roma y en Portugal. En foso olímpico fue campeona de España en Málaga en 2007 y en Almería en 2011.