Guadalajara será capital del ilusionismo del 30 de enero al 1 de febrero con el festival 'Por Arte de Magia'

Guadalajara se convierte en la capital del ilusionismo con una nueva edición del Festival Por Arte de Magia - IVAN SERRANO

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara volverá a llenarse de ilusión con una nueva edición del festival 'Por Arte de Magia', una cita ya consolidada dentro de la programación cultural de la ciudad y que se celebra de forma casi ininterrumpida desde 2008. Durante tres días, del 30 de enero al 1 de febrero, el municipio se convertirá en el epicentro del ilusionismo con la participación de destacados magos del panorama nacional e internacional.

La programación, pensada para todos los públicos, se desarrollará en distintos espacios culturales de la ciudad, como la Sala Tragaluz y el Teatro Buero Vallejo, así como en espacios abiertos como el Parque de la Concordia, reforzando el objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha señalado que el ciclo Por Arte de Magia es una de las propuestas más reconocidas del calendario cultural de Guadalajara, destacando su capacidad "para llegar a públicos muy distintos, ocupar diferentes espacios escénicos y ofrecer espectáculos de calidad con precios accesibles".

Por su parte, el director artístico del festival, Jorge Blass, ha puesto en valor la renovación constante de la programación y la excelente respuesta del público.

En este sentido, ha subrayado que cada edición incorpora artistas que actúan por primera vez en la ciudad, lo que aporta novedad y emoción al festival, así como el elevado interés por la magia en directo, reflejado en la rápida venta de entradas de algunos espectáculos.

En la presentación del festival han participado también los magos Bruno Tarnecci, que actuará por primera vez en este ciclo, y Adrián Vargas, responsable de los talleres infantiles. Vargas ha destacado que "es un placer poder enseñar magia a los más pequeños y disfrutar con ellos de esta experiencia".

UN FIN DE SEMANA DE PURA MAGIA

La programación dará comienzo el viernes 30 de enero con las Galas de Magia de Cerca, que se celebrarán en la Sala Tragaluz a las 18.00 y 20.00 horas. Se trata de un formato íntimo que permite al espectador vivir la magia a muy corta distancia. El precio de la entrada será de 10 euros.

El sábado 31 de enero, la magia saldrá a la calle con el ilusionista Carlos Adriano, que ofrecerá dos pases gratuitos a las 12.00 y 13.00 horas en el Parque de la Concordia. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el Teatro Buero Vallejo acogerá la Gala Estrellas de la Magia, con la participación de Roberto Vara, Dion, que es un mago holandés que por primera vez visitará España.

También estarán Héctor Mancha, Javier Luxor; Irene Lové, con su espectáculo la Doble Vista y Mortenn Christiansen, presentada por el Mago Murphy. Las entradas tendrán un precio de 12 y 15 euros.

El domingo 1 de febrero, el festival incluirá una actividad de carácter formativo dirigida al público infantil, con la celebración de talleres de magia para niños y niñas de 6 a 10 años, que comenzarán a las 11.00 horas y culminarán con una gala final a las 12.30 horas, protagonizada por los propios participantes.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través del correo electrónico cultura@aytoguadalajara.es, entre el 21 y el 26 de enero. En caso de superarse las 50 inscripciones, se realizará un sorteo el 27 de enero.

En relación con esta iniciativa, Jorge Blass ha destacado la importancia del componente educativo y generacional del festival, señalando que permite que muchos niños y niñas se acerquen por primera vez al ilusionismo y que, en algunos casos, antiguos espectadores acaben formando parte del propio cartel artístico del evento.

El Festival Por Arte de Magia se clausurará el domingo 1 de febrero, a las 19.00 horas, con Ilusionarte, el espectáculo unipersonal de Jorge Blass, una propuesta escénica íntima que invita a redescubrir el asombro a través de una puesta en escena minimalista y efectos de gran impacto. Las entradas tendrán un precio de 12 y 15 euros.

La programación contará además con un abono especial con un 20 por ciento de descuento para las tres funciones, reforzando el compromiso municipal con una cultura accesible, para todos los públicos y de calidad.